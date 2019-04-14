«Хадн дадн» «Киви кошелек»

Авторы великой песни «Мы сегодня дома» на глазах вырастают в наиглавнейшую российскую инди-сенсацию. Новый альбом московского трио «Хадн дадн» во главе с Варварой Краминовой — это манифест самопровозглашенного музыкантами и мало поддающегося характеристикам жанра ляоакын. Здесь поют ироничные благоглупости о наволочках со звездочками и золотой карте «Рив Гоша», суровые рязанские пацаны соседствуют с Максимом Горьким в ночлежке, а на дискотеке танцуют и страдают по Свете под лютые биты от практически всамделишных The Prodigy. Стоит единожды окунуться в эту вселенную и найти дорогу домой, которая в треке ниже никак не прекращается, будет уже весьма непросто.