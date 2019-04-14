Alyona Alyona, «Хадн дадн», «Щенки» и «Деревянные киты» — а также добрый МС Сенечка «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: главная рэп-исполнительница Украины Alyona Alyona, «Хадн дадн» в стиле ляоакын, рок от «Щенков» и «Деревянных китов», а также песня про таракана от юного МС Сенечки. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
«Хадн дадн» «Киви кошелек»
Авторы великой песни «Мы сегодня дома» на глазах вырастают в наиглавнейшую российскую инди-сенсацию. Новый альбом московского трио «Хадн дадн» во главе с Варварой Краминовой — это манифест самопровозглашенного музыкантами и мало поддающегося характеристикам жанра ляоакын. Здесь поют ироничные благоглупости о наволочках со звездочками и золотой карте «Рив Гоша», суровые рязанские пацаны соседствуют с Максимом Горьким в ночлежке, а на дискотеке танцуют и страдают по Свете под лютые биты от практически всамделишных The Prodigy. Стоит единожды окунуться в эту вселенную и найти дорогу домой, которая в треке ниже никак не прекращается, будет уже весьма непросто.
Слушать альбом «Ляоакын» целиком: Google Play, «Яндекс.Музыка»
Alyona Alyona «Пушка»
Если коротко: альбом-пушка. История воспитательницы детского сада из украинского села Алены Савраненко, на досуге сочиняющей рэп и снимающей чудаковатые клипы, неминуемо должна была произвести взрывной вирусный эффект. Однако в этом случае речь все же идет не о хайпе, а о настоящем таланте. Что убедительно демонстрирует дебютная пластинка Alyona Alyona, на которой мастерская скоростная читка смешивается с национальным колоритом и пробирающей лирикой. Алена Савраненко прямо сейчас творит новейшую историю украинской музыки.
Слушать альбом «Пушка» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Anderson .Paak «Make It Better»
Четвертый альбом калифорнийского рэпера Андерсона Паака звучит так, что с первых же секунд срочно хочется лета, моря, прохладительный коктейль и немедленно пуститься в пляс. Правильное настроение музыканту, в частности, помогает выстроить легенда американского соула и лейбла Motown Смоки Робинсон.
Слушать альбом «Ventura» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Zorge «Звезда»
Самый недооцененный проект основателя Tequilajazzz и Optimystica Orchestra Евгения Федорова возвращается после длительного молчания и очередной смены состава. Пока всего два новых трека — как декларация о намерениях или сны о чем-то большем. Это все тот же образцовый федоровский арт-рок — точный, изящный и интеллигентный.
Слушать сингл «Звезда и Мосты»: Bandcamp
«Деревянные киты» «Позитивчик»
Мурманская группа «Деревянные киты», играющая шероховатый гаражный дримпоп, сильно прибавила к выходу своего второго альбома. Видно, что на волне возникшего внимания музыканты провели условную работу над ошибками и стали намного сыграннее и профессиональнее. А ощущение такое, будто что-то сломалось. Не сказать, что стало хуже (может, даже наоборот), но это уже как будто бы другая группа. Хорошая, но другая.
Слушать альбом «Супер» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
«Сансара» «В любви выдох важнее вдоха»
Очередное исследование на тему человеческих отношений от екатеринбургской «Сансары». Любовь как всегда стоит во главе угла, любовь во всем виновата, она — и начало увлекательного приключения, и финал переполненной чувствами истории.
Слушать альбом «Мы станем лучше» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
PJ Harvey «The Moth»
Невиданное дело — одна из важнейших современных певиц Великобритании (да и не только) выпустила альбом, на котором ничего не спела. Новый проект Полли Джин Харви — это саундтрек к спектаклю в лондонском Вест-Энде, театральному римейку классического голливудского фильма «Все о Еве» 1950 года. В основном это атмосферные ускользающие зарисовки на струнных и фортепиано, но есть и полноценные композиции. В этой солирует актриса Лили Джеймс.
Слушать альбом «All About Eve» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Broken Social Scene «Canʼt Find My Heart»
Канадские инди-рокеры выпускают уже второй мини-альбом за последние пару месяцев — и это снова повод для радости. Мало кто умеет создавать такую гитарную эйфорию.
Слушать альбом «Letʼs Try The After — Vol. 2» целиком: Apple Music, Google Play
«Щенки» «Гориллаз»
Прожженные циники Максим Тесли и Феликс Бондарев обычно виду не подают, но вообще-то умеют быть по-настоящему лиричными (сохраняя, конечно, при этом маски суровых парней на лице). Вот как, например, в этом треке, в котором жертвами несчастной любви пали группы Gorillaz и Joy Division.
Слушать альбом «Цвет времени» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
МС Сенечка «Таракан»
18-летний житель Самары Сеня Лисейчев избавляет хип-хоп от понтов, бабла и ненависти. Его треки намеренно добрые, легкомысленные и будничные. Игру он, конечно, не переворачивает, но на общем фоне вызывает живой интерес. Впрочем, такую же эмоцию куда талантливее умеет транслировать другой МС по имени Антоха.
Слушать альбом «Хип-хоп будни» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»