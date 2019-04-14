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шапито

Alyona Alyona, «Хадн дадн», «Щенки» и «Деревянные киты» — а также добрый МС Сенечка «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели 

Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: главная рэп-исполнительница Украины Alyona Alyona, «Хадн дадн» в стиле ляоакын, рок от «Щенков» и «Деревянных китов», а также песня про таракана от юного МС Сенечки. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!

«Хадн дадн» «Киви кошелек» 

Авторы великой песни «Мы сегодня дома» на глазах вырастают в наиглавнейшую российскую инди-сенсацию. Новый альбом московского трио «Хадн дадн» во главе с Варварой Краминовой — это манифест самопровозглашенного музыкантами и мало поддающегося характеристикам жанра ляоакын. Здесь поют ироничные благоглупости о наволочках со звездочками и золотой карте «Рив Гоша», суровые рязанские пацаны соседствуют с Максимом Горьким в ночлежке, а на дискотеке танцуют и страдают по Свете под лютые биты от практически всамделишных The Prodigy. Стоит единожды окунуться в эту вселенную и найти дорогу домой, которая в треке ниже никак не прекращается, будет уже весьма непросто.

Хадн Дадн — Киви кошелёк / LIVE / THĒ MONO
MONO
Слушать альбом «Ляоакын» целиком: Google Play, «Яндекс.Музыка» 

Alyona Alyona «Пушка» 

Если коротко: альбом-пушка. История воспитательницы детского сада из украинского села Алены Савраненко, на досуге сочиняющей рэп и снимающей чудаковатые клипы, неминуемо должна была произвести взрывной вирусный эффект. Однако в этом случае речь все же идет не о хайпе, а о настоящем таланте. Что убедительно демонстрирует дебютная пластинка Alyona Alyona, на которой мастерская скоростная читка смешивается с национальным колоритом и пробирающей лирикой. Алена Савраненко прямо сейчас творит новейшую историю украинской музыки.

Слушать альбом «Пушка» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка» 

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Anderson .Paak «Make It Better» 

Четвертый альбом калифорнийского рэпера Андерсона Паака звучит так, что с первых же секунд срочно хочется лета, моря, прохладительный коктейль и немедленно пуститься в пляс. Правильное настроение музыканту, в частности, помогает выстроить легенда американского соула и лейбла Motown Смоки Робинсон.

Слушать альбом «Ventura» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка» 

Zorge «Звезда» 

Самый недооцененный проект основателя Tequilajazzz и Optimystica Orchestra Евгения Федорова возвращается после длительного молчания и очередной смены состава. Пока всего два новых трека — как декларация о намерениях или сны о чем-то большем. Это все тот же образцовый федоровский арт-рок — точный, изящный и интеллигентный.

Слушать сингл «Звезда и Мосты»: Bandcamp 

«Деревянные киты» «Позитивчик» 

Мурманская группа «Деревянные киты», играющая шероховатый гаражный дримпоп, сильно прибавила к выходу своего второго альбома. Видно, что на волне возникшего внимания музыканты провели условную работу над ошибками и стали намного сыграннее и профессиональнее. А ощущение такое, будто что-то сломалось. Не сказать, что стало хуже (может, даже наоборот), но это уже как будто бы другая группа. Хорошая, но другая. 

Слушать альбом «Супер» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка» 

Еще одна хорошая песня с альбома

«Сансара» «В любви выдох важнее вдоха» 

Очередное исследование на тему человеческих отношений от екатеринбургской «Сансары». Любовь как всегда стоит во главе угла, любовь во всем виновата, она — и начало увлекательного приключения, и финал переполненной чувствами истории.

Слушать альбом «Мы станем лучше» целиком: Apple MusicGoogle Play«Яндекс.Музыка»

Альбом с комментариями автора

PJ Harvey «The Moth» 

Невиданное дело — одна из важнейших современных певиц Великобритании (да и не только) выпустила альбом, на котором ничего не спела. Новый проект Полли Джин Харви — это саундтрек к спектаклю в лондонском Вест-Энде, театральному римейку классического голливудского фильма «Все о Еве» 1950 года. В основном это атмосферные ускользающие зарисовки на струнных и фортепиано, но есть и полноценные композиции. В этой солирует актриса Лили Джеймс.

Слушать альбом «All About Eve» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка» 

Broken Social Scene «Canʼt Find My Heart» 

Канадские инди-рокеры выпускают уже второй мини-альбом за последние пару месяцев — и это снова повод для радости. Мало кто умеет создавать такую гитарную эйфорию.

Слушать альбом «Letʼs Try The After — Vol. 2» целиком: Apple Music, Google Play 

«Щенки» «Гориллаз»

Прожженные циники Максим Тесли и Феликс Бондарев обычно виду не подают, но вообще-то умеют быть по-настоящему лиричными (сохраняя, конечно, при этом маски суровых парней на лице). Вот как, например, в этом треке, в котором жертвами несчастной любви пали группы Gorillaz и Joy Division.

Слушать альбом «Цвет времени» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка» 

МС Сенечка «Таракан» 

18-летний житель Самары Сеня Лисейчев избавляет хип-хоп от понтов, бабла и ненависти. Его треки намеренно добрые, легкомысленные и будничные. Игру он, конечно, не переворачивает, но на общем фоне вызывает живой интерес. Впрочем, такую же эмоцию куда талантливее умеет транслировать другой МС по имени Антоха.

Слушать альбом «Хип-хоп будни» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка» 

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Александр Филимонов