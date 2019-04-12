«Когда вино еще не закончилось» Премьера альбома «Сансары» на «Медузе»

Фото Евгении Филатовой

Екатеринбургская группа «Сансара» выпустила альбом «Мы станем лучше» — концептуальное и стилистическое завершение своей музыкальной трилогии 2010-х (вместе с пластинками «Игла» и «Ласточка») об обретении, утрате и принятии любви. Новый диск, записанный, как и предыдущие, в сотрудничестве с Феликсом Бондаревым (RSAC), создавался как звуковой конструктор: песни с него выходили отдельными синглами всю зиму, обрастая по ходу дела дополнительными смыслами, а теперь собрались в единую историю человеческих отношений. «Медуза» представляет премьеру одиннадцатого студийного альбома «Сансары», а лидер группы Александр Гагарин рассказывает про каждую песню пластинки.

Александр Гагарин:

Техно

Самый большой соблазн сейчас рассказать об истории личных взаимоотношений с девушкой-диджеем, которая любила играть отличное техно для больших компаний. Но вряд ли у меня это получится. В случае, когда песня выходит за границы сюжета, давшего ей жизнь, не стоит оправдываться. Тем более, что у каждого, кто ее слышит, может появится своя интерпретация событий. В целом, все как обычно — капля юности, щепотка нежности, столовая ложка огней большего города и стакан любви. Не доводить до кипения.

Майами

Когда спорите с другом, изучаете карту мира, смотрите вечерние новости, строите планы на вечер пятницы, загадываете общие желания глядя на звезды, пытаетесь перекричать и пронзительно молчите друг с другом, не в силах отвести взгляда и ослабить объятия, самое время вспомнить песню про «Майами» и спеть тихонько про себя или вслух «Я знаю только то, что ничего не знаю».

Чудовища

О каких чудовищах я могу петь? О вполне реальных, близких каждому. О тех, с которыми мы сталкиваемся почти каждый день. Читая фейсбук, катаясь в метро, находясь в офисах, в барах за полночь. О тех, которые в нас. Оказывается, лучше всех с ними справляются дети. Скорее, приручают их. Наш хороший друг из Екатеринбурга, художник Наташа Пастухова придумала однажды для детского лагеря «Нечайка» «чудовищный» курс о чудовищах. Мы с Мирой, моей младшей дочкой, были на этом курсе и вытащили на свет «Всевидящее wi-fi чудовище», а песня про чудовищ получилась самой необычной из всего альбома. И самой любимой. А любимым я привык делиться.

Сансара — Чудовища sansaraTV

В любви выдох важнее вдоха

Если честно, эту песню мне сложно комментировать. Если угодно, это простой и доступный рекламный слоган. Подходит для большинства ситуаций, с которыми вы можете столкнуться в жизни. Главное помнить, что даже после максимального выдоха в легких остается воздух в количестве около 1500 миллилитров, называемый остаточным объемом легких.

Мы станем лучше

Это, своего рода, стремление, красивое обещание (в первую очередь, самому себе), которое действительно хочется выполнить. А еще пожелание человеку, с которым вас когда-то раньше что-то связывало, но дальше так быть не может (и речь здесь не только про романтические отношения). Это прекрасная надпись на вашей футболке или арт-объект в виде больших неоновых букв на крыше многоквартирного дома в спальном районе (вместо рекламы). Я бы хотел, чтобы эту фразу говорили друг другу окружающие меня люди и друзья. С этой песни все началось. Мы записали ее с Феликсом первой. Она вытащила все остальное.

О Москве

Город здесь, скорее, лишь символ расставания с прошлым и обретения настоящего. Поэтому каждый может представить свой собственный. Однако, для меня Москва — дама, которая живет во все эпохи сразу, оттого велик соблазн личных путешествий во времени. Аллюзии к шестидесятым, «новой волне» и известной песне Геннадия Шпаликова не случайны. Текст мы написали вместе с моим другом, режиссером Ромой Либеровым. А город, открывшийся с его подачи, ценен еще больше. Не стоит просить и ждать от Москвы многого. Просто смотрите вокруг и восхищайтесь.

Please swipe again

В 2018-м я впервые добрался с небольшими акустическими концертами до Нью-Йорка, и он показался мне совершенно чужим. Мы так часто сталкиваемся с этим городом в современной культуре, что возникают множество ожиданий, которые часто не оправдываются. Взаимность сложилась только с третьего раза. Для этого понадобилось написать целую песню. Please swipe again — фраза на турникетах в нью-йоркском метро, которая появляется, если что-то пошло не так с оплатой проезда картой. Мне показалась она очень значимой — в случае любой из неудач просто попробуйте еще раз и никогда не отчаивайтесь.

Cонет

Краткое содержание предыдущих серий, рекомендации к действию и общий вывод. Также написан в соавторстве с Ромой Либеровым. Мне кажется, свой сонет — как проверенное средство изображения человеческих переживаний — должен быть у каждого, кто пытается писать песни. У меня вот сложилось только сейчас. Чему я очень рад. В песне воспевается будничная жизнь с ее простыми человеческими радостями. Причем, в тот ее момент, когда вино еще не закончилось.

Концертные презентации альбома «Мы станем лучше» пройдут 12 апреля в Екатеринбурге («Дом печати»), 17 апреля в Петербурге («Космонавт») и 25 апреля в Москве («Москва club»).