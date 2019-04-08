Главная звезда украинского рэпа Alyona Alyona (Алена Савраненко) выпустила дебютную пластинку «Пушка». Альбом состоит из 13 песен, среди которых есть третья часть прославившего ее трека «Рибки».

«Пушка» доступна для прослушивания в Apple Music и «Яндекс.Музыке».

«Татуировки на лице — это не моя фишка. Я просто пышка (пушка)», — читает Alyona Alyona в заглавной песне релиза. «Мне в комментариях люди обычно пишут, что я — пушка. И я себя ассоциирую с чем-то большим, крутым и с ядром внутри», — рассказала исполнительница в интервью Apple Music.

«Відчиняй» alyona alyona

Alyona Alyona назвала ключевой песней альбома композицию «Вiдчиняй». По ее словам, это трек про гордость за свое поколение, выросшее после развала СССР. Она считает это поколение «другим» и верит, что оно изменит общество и страну.