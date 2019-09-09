Украинская рэп-исполнительнца Alyona Alyona выпустила клип на новый сингл «Булiнг». Видео получилось психоделическим (и выдержанным в стилистике веб-панка). В клипе Alyona Alyona защищает школьников от насмешек и издевательств со стороны хулиганов.

Выложенный в инстаграме исполнительницы отрывок клипа сопровождается комментарием «В нашей жизни есть моменты, которые никогда не забываются и навсегда остаются в памяти».

alyona alyona — Булiнг alyona alyona