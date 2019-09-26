Инопланетяне распыляют вирус любви над Землей. Премьера клипа Дельфина «J2000.0» на «Медузе»

Российский музыкант Андрей Лысиков, он же Дельфин, выпустил клип на песню о любви «J2000.0». Режиссером выступил Иван Соснин (короткометражные фильмы «Любовь» и «Огоньки»). Это первый сингл с альбома «КРАЙ», который выйдет 15 ноября. «Медуза» представляет «J2000.0» с комментариями Дельфина и Ивана Соснина.

Дельфин

Иван Соснин

режиссер

Этот клип — о настоящей любви, которой осталось так мало в нашем мире. И чтобы возродить эту любовь, человечеству необходима помощь внеземной цивилизации. Перед нашей командой стояла задача совместить космические формы украшений и любовь, описанную в песне. Пришла идея визуализировать все это с помощью инопланетных кораблей, распыляющих вирус любви над планетой.

По легенде, внеземная цивилизация заметила, что в нашем мире стало меньше настоящих искренних чувств, и пришла на помощь. Украшения в данном случае — это инопланетные артефакты, которые способны вернуть искренность на Землю.

Естественно, съемочный процесс был необычным. Еще никогда не сталкивались с такой концентрацией поцелуев в видеоряде. Большинство игровых пар были реальными парами в жизни. Но некоторые актеры видели друг друга впервые. С актерами, кстати, нам очень повезло! Большое им спасибо за смелость. Ощущение неловкости терялось после первого же дубля.

Дельфин

музыкант

Этот трек стал первым релизом нового альбома «КРАЙ». Над клипом мы работали все вместе: режиссер Иван Соснин, Наташа Брянцева (из компании Avgvst) и я. Опорной точкой для нас стали размышления о космосе, о будущем человека, о переменчивости его состояний и небесных тел, и конечно, о любви, которая превращается в вымирающее явление.

В процессе подготовки мы всегда были на связи, обсуждали и технические, и творческие моменты. Я появился в клипе всего на несколько секунд в самом конце, так что главными героями стали пары.