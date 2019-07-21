Дельфин и Бейонсе, Чарли ХСХ и XXXTentacion, «Кассиопея» и «Позоры» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные. В этом выпуске: Дельфин отдает дань уважения The Prodigy, Бейонсе прославляет Африку и «Короля Льва», а группа «Позоры» заряжает оглушительным феминизмом. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Willow «Female Energy, part 2»
На своем третьем альбоме 18-летняя Уиллоу — самая талантливая из детей Уилла и Джады Пинкетт Смитов — поет о том, как бы она хотела иметь машину времени, чтобы отправиться в прошлое и потусить с Баския и Кобейном. В другой композиции, гимне женственности «Female Energy, part 2» ностальгия по непережитому заводит ее еще глубже — во времена классических пластинок Джони Митчелл и Тима Бакли. Весьма удивительная и изысканная запись по меркам 2019-го.
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Дельфин «Smack My Bitch Up»
Пока лето и творческое затишье, музыканты охотно упражняются в каверах. Например, Луна, Эрика и Ева воспроизводят легендарный клип Ветлицкой «Посмотри в глаза» (скорее, удачно), а Муджус перепевает Цоя (скорее, неудачно). Безупречнее всех выступил Дельфин, исполнивший композицию The Prodigy на московском фестивале Park Live в память о скоропостижно умершем Ките Флинте.
Бейонсе, Джей Зи и Чайлдиш Гамбино «Mood 4 Eva»
Альбом Бейонсе, записанный как «любовное письмо в Африку» к выходу римейка «Короля Льва», впечатляет списком приглашенных гостей (помимо всей семьи певицы, тут есть и Кендрик Ламар, и Чайлдиш Гамбино, и Фаррелл Уильямс, и множество африканских музыкантов), но не впечатляет музыкальным материалом, как и сама кинолента, оставившая многих в недоумении. В отличие от «Черной пантеры», также напичканной звездным составом, работа Бейонсе едва ли угодит в топы лучших саундтреков всех времен.
Слушать альбом «The Lion King: The Gift» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
King Princess «Prophet»
20-летняя Микаэла Строс, называющая себя King Princess, еще до выхода дебютного альбома заставляет хором подпевать толпу на «Гластонбери» и солирует на пластинке модного продюсера Марка Ронсона. Ее новый сингл — все такой же чувственный ретро-поп о любви, бьющий точно в цель. Полноценная пластинка King Princess ожидается, предположительно, осенью, и она, несомненно, станет большим музыкальным событием.
Charli ХСХ и Christine and the Queens «Gone»
Дуэт недели от передовых поп-певиц современности Шарлотты Эйтчисон и Элоизы Летисье, размышляющих на тему одиночества и изоляции в толпе незнакомых и ненавистных людей. Связанные веревками и страстно извивающиеся на капоте, а после танцующие на крыше автомобиля, своими ужимками они слегка напоминают Майкла Джексона.
XXXTentacion «Royalty»
С момента убийства Джасея Онфроя прошло больше года, но бренд XXXTentacion продолжает исправно работать и выпускать новые песни, на которых самого рэпера уже почти не слышно. Бездушная машина будет усердно стричь роялти до тех пор, пока публика генерирует миллионы просмотров и лайков.
The Flaming Lips «How Many Times»
15-я студийная пластинка классиков американского психоделического рока задумывалась как концептуальный саундтрек к художественной выставке лидера The Flaming Lips Уэйна Койна. Сначала ее выпустили ограниченным тиражом на виниле к Дню музыкального магазина в апреле, а сейчас альбом наконец появился общедоступно в цифровом виде. По общему мнению, «Kingʼs Mouth» знаменует возвращение ветеранов на пик былой формы.
Слушать альбом «Kingʼs Mouth» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
«Кассиопея» «Домой»
Записав один из лучших альбомов с «Петлей пристрастия», Илья Черепко-Самохвалов вспомнил о своем втором музыкальном проекте. Осенью минская спец-поп-группа «Кассиопея» выпустит первый за четыре года диск «По колено в любви». Его предваряет трогательно-жалостливый сингл о ненависти к пластмассовым заколкам и ностальгии по дому, где лирического героя ожидают только «дедушкин комод, паутинка на окне и рассада на столе». Песня сочинялась в плацкартном вагоне под советскую композицию Софии Ротару «Аист на крыше, мир на Земле».
Twin Peaks «Dance Through It»
Сюрреалистичная история, вдохновленная фильмом «Падшие ангелы» Вонга Карвая и разворачивающаяся под манерный старомодный грув чикагского коллектива Twin Peaks — о девушке, которая идет по жизни смеясь и танцуя, пока в спине у нее торчит нож.
«Позоры» «Не тупая»
Кислотные синтезаторы, сэмплы ню-метала нулевых и яростный рефрен «я ничего не думаю — я же не тупая» в исполнении Лены Кузнецовой. Боль, злость, молодость и феминизм современной России как они есть.