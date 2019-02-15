«Гул как признак приближения чего-то грандиозного» Премьера альбома «Петли пристрастия» на «Медузе»

Минская группа «Петля пристрастия» уже который год играет самый убедительный и злободневный гитарный рок на постсоветском пространстве. Именно поэтому ни одна их новинка не проходит мимо нас стороной. «Медуза» представляет премьеру пятого студийного альбома «Петли пристрастия» с комментарием лидера группы.

Внимание! В некоторых песнях присутствует ненормативная лексика.

Илья Черепко-Самохвалов

Вокалист «Петли пристрастия»

Альбом является логичным продолжением всего сделанного за предыдущие годы и имеет музыкальную и дидактическую связь с каждой из предыдущих программ, но при этом замешан на ощущении настоящего времени и предвкушении будущих событий. Поэтому «Гул». Гул как нарастание, как признак приближения чего-то грандиозного, что может навсегда изменить все. Как тревога непонимания природы этого гула, как первобытный страх и восторг одновременно. Как человеческая жизнь.

Альбом «Гул» доступен в Apple Music, Google Play, «ВКонтакте» и «Яндекс.Музыке». Презентации диска пройдут 23 марта в Москве (клуб «16 тонн»), 28 марта в Санкт-Петербурге (клуб Mod), 13 апреля в Минске (клуб Re:Public) и 20 апреля в Киеве (клуб Mezzanine).