«Ты мог бы» — песня Виктора Цоя, вышедшая только в 1992 году на альбоме «Неизвестные песни». Белорусская группа «Петля Пристрастия» записала кавер на эту песню для проекта «Мы вышли из Кино», а режиссер Савва Савельев снял видео. «Медуза» публикует видео и комментарий режиссера.

Петля Пристрастия — Ты мог бы (неофициальное видео) Savva Saveliev

Савва Савельев

Это очень современная песня, и ребята из группы «Петля Пристрастия» точно донесли ее смысл. Я ее услышал впервые только сейчас, и сразу пришла мысль, что это может быть за видео — ведь это история в том числе и про меня, и про многих моих знакомых.

Этот ролик — неофициальный клип, можно считать его фанатским видео. В главной роли снялся мой друг актер Александр Кузнецов. Для того чтобы вы увидели видео, мне пришлось завести канал на ютьюбе. То есть в каком-то смысле, как и поет здесь Цой, я превратился в машину.