«Петля пристрастия» — одна из самых любимых русскоязычных рок-групп редакции «Медузы» — выпускает клип на новую песню «Цветок». Песня — про любовь и отчаяние; клип — про поезда, собаку и одиночество. «Медуза» представляет премьеру клипа с комментариями авторов.

Петля Пристрастия

Света Козловская

режиссер клипа

Авторы видео сознательно остались в рамках стремительного малобюджетного производства, так как свято убеждены в том, что изображение не должно отбирать много внимания. Достаточно не выпасть из настроения музыкального материала и по возможности радоваться на съемках. Из любопытного: в натурном эпизоде был покусан прохожий и обморожены пальцы рук актрисы.

Илья Черепко-Самохвалов

вокалист «Петли пристрастия»

Весь клип — ради собаки, бегущей по снегу за девушкой. И все это навеяно книгой Джека Лондона «Белый Клык».

Сейчас «Петля пристрастия» находится в туре по России, Белоруссии и другим постсоветским странам; в Москве они сыграют в «16 тоннах» 25 марта