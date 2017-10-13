Минская рок-группа «Петля Пристрастия» записала новую песню под названием «Минотавр» — первую после выхода прошлогоднего альбома «Мода и облака». «Медуза» представляет премьеру трека.

Илья Черепко-Самохвалов, вокалист «Петли Пристрастия»: «Песня получилась скорее сентиментальной и грустной, а не мрачной, какой задумывалась изначально. Так, может, и правильнее: разве может быть что-нибудь грустнее, чем человек, занимающийся самокопанием, увлеченный блужданием по темным закоулкам своего сознания, которое в конце концов закончится катастрофой. После этого никому не остаться прежним, во всяком случае — без вмешательства специальных докторов. И самое грустное в том, что обремененный сознанием человек вынужден вечно таскать с собой свой лабиринт и своего минотавра. Подходящая песня для осени, короче говоря».

Услышать новую композицию «Петли Пристрастия» живьем можно будет в Минске 21 октября (клуб RePublic), в Киеве 3 ноября (клуб Monteray) и 23 ноября в Санкт-Петербурге (клуб Opera).