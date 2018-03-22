Вышел новый альбом Дельфина «442». Послушайте его прямо сейчас!

Российский исполнитель Андрей Лысиков, более известный как Дельфин, выпустил десятый сольный альбом «442». Премьера пластинки состоялась в сети «ВКонтакте». С 23 марта диск будет доступен для прослушивания в iTunes, Google Play и «Яндекс.Музыке».

Альбом «442» называют самой злой и политизированной пластинкой в творчестве музыканта. На прошлой неделе на «Медузе» состоялась премьера видеоклипа на первый сингл с альбома — трек «520».

Дельфин — 520 (Премьера 2018) Дельфин

Концертный тур Дельфина в поддержку альбома «442» стартует 24 марта выступлением в Ярославле. Презентации пластинки в Москве и Санкт-Петербурге запланированы на 30 марта (клуб «Известия Hall») и 28 апреля (клуб «Космонавт»).