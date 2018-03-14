23 марта выходит десятый альбом Дельфина «442», записанный с новым составом музыкантов, — самая злая запись Андрея Лысикова за последнее десятилетие и самая политизированная за всю его карьеру. Пусть и не называя конкретных имен, Дельфин здесь, кажется, впервые открыто комментирует, что происходит вокруг, — и говорит очень жестко. Все это хорошо слышно по первой песне на альбоме — «520» (все композиции на «442» названы числами) — и хорошо видно по клипу на нее, где есть и уточка, и хроника уличных протестов, и сам Дельфин в образе вождя.