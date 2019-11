«Я получила все, что хотела»: Билли Айлиш записала песню о кошмарах

Билли Айлиш — по общему мнению, главная поп-певица и открытие 2019 года — выпустила новый сингл «Everything I Wanted». Это ее первая запись с момента выхода в марте дебютного альбома «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?».

В песне она рассказывает о приснившемся ей кошмаре: будто она покончила с собой, а всем друзьям и поклонникам было на это наплевать. Певица посвятила композицию родному брату Финнеасу, с которым сочиняет и записывает музыку. Билли называет его своим лучшим другом, который всегда ее поддерживает, что бы ни произошло.

Billie Eilish — everything i wanted (Audio) BillieEilishVEVO