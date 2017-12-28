Деды Морозы в «Победе», хамы в электричках PR-провалы декабря

Кроме того, Баев обратил внимание, что в твиттере представители компании вместо того, чтобы отвечать на претензии, обвиняют пассажиров в необъективности и в том, что они относятся к ЦППК без должного уважения. В качестве примера Баев привел диалог бывшего руководителя отдела навигации департамента транспорта Москвы Алексея Радченко и SMM-менеджера ЦППК.