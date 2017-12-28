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Деды Морозы в «Победе», хамы в электричках PR-провалы декабря
«Медуза» продолжает следить за самыми громкими и неприятными PR-провалами. В декабре особенно отличились российские компании: «ЛʼЭтуаль» и «Победа» — из-за новогодних акций, а ЦППК, владеющая подмосковными электричками, — из-за общения с пассажирами в социальных сетях.
ЦППК
Пользователь сайта TJournal Даниил Баев 24 декабря рассказал, что представители Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), которая владеет электричками в Московской области, банят пассажиров, оставивших жалобы в официальных аккаунтах перевозчика в соцсетях, а сами сообщения удаляют.
Кроме того, Баев обратил внимание, что в твиттере представители компании вместо того, чтобы отвечать на претензии, обвиняют пассажиров в необъективности и в том, что они относятся к ЦППК без должного уважения. В качестве примера Баев привел диалог бывшего руководителя отдела навигации департамента транспорта Москвы Алексея Радченко и SMM-менеджера ЦППК.
Радченко пожаловался, что касса на станции Хлебниково, которая находится в получасе езды от Савеловского вокзала, располагается за решеткой с маленьким «тюремным» окошком.
Другие пользователи назвали кассу «позорищем». «Просим вас быть сдержаннее, выражаясь в отношении нашей компании», — заявил представитель ЦППК Радченко. SMM-менеджер также сообщил, что подобные обращения — это «личное, субъективное мнение относительно эстетики».
В декабре пассажиры жаловались не только на официальные аккаунты компании, но и на сбои в работе автоматов по продаже билетов.
«ЛʼЭтуаль»
В декабре в сети магазинов косметики «ЛʼЭтуаль» началась новогодняя распродажа. Руководство компании обязало продавцов-консультантов рисовать себе на лице цифры, которые должны были показывать посетителям, сколько дней еще будут действовать скидки.
Первой на странную акцию обратила внимание актриса Ксения Алферова: «Случайно зашла в магазин „ЛʼЭтуаль“. Мне помогала красивая, интеллигентная женщина, профессионал своего дела. Меня удивило, что на правой щеке у нее красовалась огромная цифра 16, написанная синей ручкой. Я поинтересовалась, что это значит. И тут она вся как-то съежилась, опустила глаза и, с трудом сдерживая слезы, тихо проговорила, что эти цифры означают время окончания акции», — написала Алферова у себя в инстаграме.
Другие покупатели тоже остались недовольны акцией. «Ничего глупее не видела. Как продавцы на это соглашаются?» — пишут в комментариях под постами в официальном аккаунте «ЛʼЭтуаль». Некоторые пользователи утверждали, что продавцов, которые отказались участвовать в акции, уволили или лишили премии; несколько сотрудниц сети это опровергли.
Пресс-служба компании заявила, что сотрудницы участвуют во флешмобе добровольно. «Все желающие используют серебряный косметический карандаш, который есть в ассортименте сети и легко смывается», — сообщил представитель «ЛʼЭтуаль». Судя по фотографиям из соцсетей, продавцы используют не только серебряный карандаш, но и красный, а также подводку для глаз и глиттеры. Доказательств того, что некоторые консультанты рисуют цифры обычными ручками, «Медузе» найти не удалось.
После того как компанию обвинили в неуважении к собственным сотрудникам, «ЛʼЭтуаль» запустила аналогичный флешмоб в инстаграме — пользователи должны нарисовать цифры на лице и выложить селфи с правильным хэштегом. Помимо покупателей, в акции приняли участие телеведущая Алена Водонаева и певица Ольга Бузова. «Мы благодарим всех тех, кто поддержал наш флешмоб и увидел в нем простое желание создать новогоднее настроение и напомнить нам всем о любимом празднике! В то же время мы удивлены и разочарованы той безосновательной, голословной информацией, которая появилась в некоторых каналах», — заявили в компании.
«Победа»
К Новому году авиакомпания «Победа» решила устроить акцию, благодаря которой пассажиры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки могут бесплатно улететь на любом рейсе компании. Чтобы получить билет, пассажир должен подойти в костюме к стойке регистрации, объявить, что он участвует в акции, и дождаться, пока сотрудники компании зарегистрируют всех пассажиров. Если на рейсе окажутся свободные места, то Дед Мороз или Снегурочка смогут улететь бесплатно.
«Представитель авиакомпании при наличии свободного места на рейсе оформит бесплатный перелет для участника акции, которому придется остаться в костюме сказочного персонажа до приземления в аэропорту назначения, чтобы остальные пассажиры, особенно дети, вдохновлялись праздничным настроением», — говорится в заявлении компании.
По словам генерального директора «Победы» Андрея Калмыкова, с помощью акции компания хочет поднять настроение клиентам и «украсить рейсы». Калмыков подчеркнул, что костюм должен быть выполнен «по стандарту сказочных персонажей русских сказок»: у Деда Мороза должна быть борода, а у Снегурочки — косы.
В комментариях отмечают, что рейсы «Победы» почти всегда переполнены — особенно перед праздниками, поэтому вряд ли кому-то удастся получить бесплатный билет. Некоторые считают, что авиакомпании для начала надо разобраться с проблемами, которые возникают у обычных пассажиров. «Вы там чем думали, когда это придумывали?» — заявил один из пользователей фейсбука.
Пока «Победа» рассказала только о трех пассажирках, которые получили билеты из Улан-Удэ в Москву. Удалось ли кому-то еще бесплатно улететь, неизвестно.