Авиакомпания «Победа» не разрешила челябинским блогерам взять в ручную кладь 32-килограммовую гирю. Ранее директор «Победы» Андрей Калмыков заявлял, что с ноября в «Победе» нет никаких ограничений по весу ручной клади — главное, чтобы она помещалась в .

«Пассажиры смогут без дополнительной платы пронести в салон все, что не противоречит федеральным авиационным правилам и помещается в калибратор, габариты которого — 36 см х 30 см х 27 см. Даже если вы хотите перевезти 16-килограммовую гирю, если она помещается в калибратор, то пожалуйста», — говорил тогда Калмыков.

Сотрудники «Победы» отказались принять гирю Виталия Кобзева и Владимира Шварца «по техническим причинам». Сначала блогерам заявили, что их багаж не пропустит «авиационная безопасность». Кобзев и Шварц спросили сотрудника аэропорта о своем багаже; мужчина ответил, что гирю можно взять в салон самолета, если на ней будет багажная бирка авиакомпании. Когда блогеры потребовали бирки, сотрудница «Победы» сообщила, что у нее их нет.

Кобзев подчеркнул, что гиря поместилась в калибратор и не нарушала допустимые габариты. «В итоге полетели без гири», — рассказал «Медузе» Шварц.