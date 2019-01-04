2018 год был не таким уж и ужасным. Вот шесть историй — про доброту и взаимовыручку
Больной мальчик учится ходить (и хвастается перед собакой!)
Первую операцию Роман Динкел перенес еще до своего рождения — ему диагностировали расщепление позвоночника. Врачи объяснили его родителям, что мальчик, вероятно, никогда не сможет ходить. Динкелом стали заниматься хиропрактики и физиотерапевты, развивавшие его моторику — и уже через год он начал использовать ходунки, а вскоре перешел на костыли.
Динкел получил известность в августе 2018-го, когда его мать сняла на видео первые самостоятельные шаги своего сына. «Смотри, Мэгги! Я хожу, Мэгги!», — кричит он, обращаясь к своей собаке.
Баскетболист нарочно лишает себя рекорда
Баскетболист Крис Стрит мог сделать впечатляющую спортивную карьеру. В 1993-м, когда ему было всего 20 лет, он установил рекорд своего университета в штате Айова — исполнил 34 штрафных броска и ни разу не промахнулся. В том же году Стрит погиб в автокатастрофе.
В 2018-м его рекорд сумел повторить Джордан Бохэннон — другой игрок, выступающий за тот же университет. У Бохэннона была возможность превзойти этот результат, но он решил почтить память погибшего баскетболиста — и на 35 раз специально промахнулся, посвятив бросок Стриту.
Бывшему учителю жертвуют почку — и рассказывают об этом почти как в «Реальной любви»
В 2017 году вышедший на пенсию учитель Джордж Лабеки, живущий в штате Пенсильвания, узнал, что у него отказывают почки. Его внесли в список людей, нуждающихся в трансплантации, но было неизвестно, сколько нужно ждать.
Жена Лабеки уговорила своего супруга поискать потенциального донора в соцсетях, что он и сделал. Постом поделилась Кэти Янг — бывшая коллега Лабеки, преподававшая физкультуру. От нее о поиске донора узнала Линдси Венрич, которая когда-то ходила к Янг на занятия.
Венрич сдала тесты, узнала, что ее почка подходит для трансплантации — и решила лично рассказать об этом Лабеки. Венрич надела костюм медведя и подготовила карточки с текстом, на которых говорилось, что она собирается поделиться с бывшим учителем своей почкой. Именно так она и сообщила Лабеки эту новость.
Операция прошла в конце октября — и, по словам самой Венрич, крайне успешно.
Мусорная Девочка вдохновляет людей на уборку улицы
12-летняя американка Надя Спаркс надеялась сделать мир немного чище — и поэтому каждый день по дороге из школы она стала собирать мусор в корзину своего велосипеда. Это заметили и другие подростки, принявшиеся дразнить ее «Мусорной Девочкой». Но оскорбления не остановили Спаркс — наоборот, она заявила, что считает титул даже почетным. Про эту историю написало издание Eastern Daily Press — оттуда многие взрослые узнали о самой Спаркс и том, чего она хочет добиться, и поддержали ее.
Девочка решила использовать свою внезапную известность и создала страницу в фейсбуке под названием «Команда Мусорной Девочки». Участники этой группы, как и сама Спаркс, подбирают на улицах мусор и выкладывают фотографии своего дневного «улова» в сообщество (у некоторых набираются целые мешки!).
Мать случайно встречает свою дочь спустя 70 лет
Когда 88-летней жительнице штата Флорида Женевьев Пьюринтон было 18, она родила дочь. Тогда врачи убедили ее, что ребенок умер при родах (почему они так поступили — не уточняется), а других детей у нее не было. Однако спустя почти 70 лет Пьюринтон позвонила некая Конни Маултруп, заявившая, что она, скорее всего, и есть ее дочь.
Маултруп объяснила — 50 лет назад ее отдали в приемную семью. Ее мачеха умерла, когда Маултруп было всего пять лет. Спустя какое-то время отчим познакомился с другой женщиной, грубой и склонной к насилию. Девушка же все детство мечтала о том, чтобы познакомиться со своей настоящей матерью.
С тех пор прошло много лет, Маултруп успела обзавестись собственной семьей. На день рождения дочь подарила ей специальный ДНК-тест, который позволил Маултруп выйти на своих потенциальных родственников, среди которых оказалась племянница Женевьев Пьюринтон. И благодаря обычному стечению обстоятельств мать и дочь наконец-то снова встретились почти 70 лет спустя.
Вот видео с этой встречи:
Студентка оплачивает долг майкопского приюта
В ноябре мы уже рассказывали про 19-летнюю студентку, оплатившую долг майкопского приюта в 340 тысяч рублей — и все ради того, чтобы у нее забрали котенка, которого она сама уже не могла приютить (на тот момент у студентки жили две кошки). Волонтеры, работающие в приюте, называли этот случай не иначе как чудом.
Оказалось, студентка с детства мечтала открыть свой приют. Деньги со стипендии и зарплаты она откладывала на машину, но о своем решении не жалеет: «Сразу объясню, я не сидела и не выбирала, на что же я хочу пожертвовать. Решила помочь, когда узнала, что в приюте живут более сотни животных, которых не могут лечить из-за огромного долга перед ветклиникой».
Истории, о которых мы уже писали
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