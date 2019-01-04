Бывшему учителю жертвуют почку — и рассказывают об этом почти как в «Реальной любви»

В 2017 году вышедший на пенсию учитель Джордж Лабеки, живущий в штате Пенсильвания, узнал, что у него отказывают почки. Его внесли в список людей, нуждающихся в трансплантации, но было неизвестно, сколько нужно ждать.

Жена Лабеки уговорила своего супруга поискать потенциального донора в соцсетях, что он и сделал. Постом поделилась Кэти Янг — бывшая коллега Лабеки, преподававшая физкультуру. От нее о поиске донора узнала Линдси Венрич, которая когда-то ходила к Янг на занятия.

Венрич сдала тесты, узнала, что ее почка подходит для трансплантации — и решила лично рассказать об этом Лабеки. Венрич надела костюм медведя и подготовила карточки с текстом, на которых говорилось, что она собирается поделиться с бывшим учителем своей почкой. Именно так она и сообщила Лабеки эту новость.

Операция прошла в конце октября — и, по словам самой Венрич, крайне успешно.