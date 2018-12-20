Одинокий британец очень любил своих соседей и их детей. Он умер, но оставил рождественских подарков на 14 лет вперед 

У жившего на юге Уэльса британца Кена Уотсона никогда не было внуков, поэтому он часто баловал подарками соседских детей. Особенно он любил двухлетнюю Кади Уильямс — настолько, что продолжил дарить ей подарки даже после собственной смерти (он скончался в 87 лет).

Однажды к Уильямсам пришла его дочь, в руках у нее был огромный мешок. Внутри него находились 14 рождественских подарков, которые Уотсон заранее купил и упаковал для маленькой Кади.

Уильямсы забрали мешок и решили каждое Рождество вручать Кади по одному подарку (так их хватит до 2032 года). Ее родители задумались — стоит ли вскрыть упаковки прямо сейчас, чтобы узнать, что там внутри? Ведь вряд ли повзрослевшая Кади обрадуется детскому конструктору.

Ее отец Оуэн Уильямс, занимающийся соцсетями телеканала «Би-би-си», устроил в твиттере опрос на эту тему. Пользователи проголосовали за то, что подарки нужно оставить как есть. Тем не менее, одну из упаковок Уильямсы все-таки вскрыли. Внутри оказалась детская книга, написанная французским писателем и художником Томи Унгерером. Позже автор узнал об этой истории и предложил подписать подаренный Кади экземпляр.

Неизвестно, почему Уотсон приготовил для девочки именно 14 подарков. Возможно, это связано с его одиночеством, о котором он неоднократно рассказывал своим соседям. Его жена умерла еще в 2012-м, а дети давным-давно выросли. Чтобы чем-то себя занять, он прыгал с парашютом и летал верхом на небольшом самолете, к крыльям которого его привязывали тросами. В качестве хобби он писал книгу и играл на аккордеоне.

Максим Иванов