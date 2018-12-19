Steve Jacobs / AP / Scanpix / LETA

У 25-летней американки Бриттани Хоули — хронические боли. Поэтому для передвижения она использует кресло-коляску. О ней заботится золотистый ретривер по имени Гриффин: он открывает для нее двери, выключает свет и приносит нужные вещи.

Хоули познакомилась со своим другом благодаря социальной программе paws4prisons, в рамках которой заключенные обучают собак, чтобы они помогали людям с инвалидностью.

paws4prison program at St. Maryʼs paws4people foundation

Животные сами выбирают, кому будут служить. Когда Хоули пришла знакомиться с собаками, многие животные испугались ее коляски, но только не Гриффин. Он сразу же прыгнул к ней на колени и лизнул в лицо — так они и подружились.

Пес стал сопровождать хозяйку даже на занятиях в университете, где Хоули училась на .

Вскоре Гриффин и сам начал участвовать в практических занятиях. В паре с Хоули он помогал военнослужащим с инвалидностью и посттравматическим стрессовым расстройством. Пациенты гладили и расчесывали Гриффина (пес совершенно не возражал). Это повышало настроение пациентов и снижало их тревожность.

Конечно, Гриффин ни в коем случае не мог пропустить выпускной своей хозяйки — и вместе с ней он поднялся на сцену. Преподаватели отметили усердие и невероятную преданность пса и наградили дипломом в области эрготерапии. Гриффин выглядел как самый обычный выпускник: в мантии и шапочке. Вот только диплом свой он держал не в руках, а в пасти.

Steve Jacobs / AP / Scanpix / LETA

Хоули планирует и дальше работать вместе со своим верным другом: «Мои пациенты так и будут говорить — сегодня мной занимаются терапевты Бриттани и Гриффин».

Максим Иванов