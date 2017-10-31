шапито
Пёсель, пирожок и ты что опять жрешь сволочь Мы попросили друзей вспомнить синонимы к слову «собака». Вот лучшие варианты
Когда мы в «Медузе» разговариваем друг с другом о собаках, мы редко называем их «собаки» — обычно это «песель», «собаченька» или что-то похожее. 30 октября редактор рубрики «Шапито» Султан Сулейманов решил обогатить свой лексикон и попросил друзей и знакомых в фейсбуке вспомнить синонимы слову «собака». Набралось больше сотни комментариев; мы выбрали из них самые интересные.