шапито

Пёсель, пирожок и ты что опять жрешь сволочь Мы попросили друзей вспомнить синонимы к слову «собака». Вот лучшие варианты

Meduza
12:28, 31 октября 2017

Когда мы в «Медузе» разговариваем друг с другом о собаках, мы редко называем их «собаки» — обычно это «песель», «собаченька» или что-то похожее. 30 октября редактор рубрики «Шапито» Султан Сулейманов решил обогатить свой лексикон и попросил друзей и знакомых в фейсбуке вспомнить синонимы слову «собака». Набралось больше сотни комментариев; мы выбрали из них самые интересные.

Собакен

Пёся

Барбос

Пепс

Бабака

Пёсушка

Собачуля

Мой сладкий пончик

Кто хороший мальчик

Собачундра

Пирожок

Вуферс

Ты что опять жрешь сволочь

Пёсель

Вуферс??

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме