Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!

Группа ученых из университета Портсмута (Великобритания) 19 октября опубликовала доклад, в котором рассказала, что собаки используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком. Ранее считалось, что их мимика — это непроизвольное эмоциональное проявление, а не осознанное действие, направленное на социальное взаимодействие с человеком.

В исследовании участвовали 24 собаки разных пород и разного возраста. Испытуемых запускали в комнату, где находился человек. У эксперимента было несколько сценариев: человек или смотрел на собаку, или стоял к ней спиной; в помещении стояли угощения для собак; в одном сценарии угощений не было.

Ученые фотографировали собак на протяжении всего эксперимента. Выяснилось, что мимические движения собаки были более активными, когда человек обращал внимание на животное, чем когда участник эксперимента стоял к ней спиной. Ученые подчеркивают, что собаки использовали мимику для того, чтобы наладить контакт, а не для манипуляции — угощения слабо влияли на поведение животного.

A post shared by rocco (@haruroko) on Jul 10, 2017 at 4:39am PDT

Исследование показало, что у собак есть определенный набор мимических движений. Например, многие собаки поднимали брови, чтобы разжалобить человека. При таких движениях мышц глаза животного выглядели крупнее, а взгляд становился грустным. Ранее ученые из Портсмута провели исследование, в ходе которого выяснили, что в приютах люди чаще замечают собак, активно использующих мимику.

A post shared by Alessandro Torregiani (@ale_torregiani) on Oct 19, 2017 at 11:21pm PDT

Ученые подчеркивают, что пока невозможно расшифровать то или иное мимическое движение собаки. «Мы не знаем, понимают ли собаки, что они могут влиять на наше поведение с помощью мимики», — признает одна из авторов исследования Джулиана Камински.