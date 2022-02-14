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«Люди любят, да еще как!» Мультфильм от группы «Дайте танк (!)» ко Дню всех влюбленных — хмурый мизантроп узнает, что вокруг много чувств! Премьера на «Медузе»

Источник: Meduza

Из анимационных клипов коломенской группы «Дайте танк (!)» уже можно сложить внушительную мультивселенную, созданную при участии аниматора Алексея Ермолаева. Очередной из роликов сделан его ученицей — Елизаветой Климаевой. Песня «Люди» — главный, но далеко не единственный хит альбома «Человеко-часы» (про эту пластинку на «Медузе» выходило интервью и подкаст). «Медуза» представляет премьеру видео с комментариями авторов в День святого Валентина.

Дмитрий Мозжухин

лидер «Дайте танк (!)», автор песни

Новый клип продолжает традицию затяжных и трудозатратных работ нашего коллектива. Производство видео началось параллельно с записью песни, и выпускать их мы собирались одновременно. Но ко Дню всех влюбленных в 2020 году клип готов не был. В 2021-м тоже. И вот, спустя целых два года мы получили внезапное сообщение со ссылкой. Спешим поделиться с вами!

В очередной раз говорим спасибо куратору проекта Леше Ермолаеву за наш невероятный тандем, подаривший интернету три клипа и один мюзикл. А чудесная Лиза Климаева стала настоящим символом усердия и целеустремленности. Желаем и вам всегда завершать начатое!

Добавим пару слов о самой композиции «Люди». На текущий момент она остается самой популярной по прослушиваниям в нашем каталоге. Как известно, многие музыканты недолюбливают свои «главные» песни. Особенно, если хит вышел на заре карьеры или появился в результате случайного жанрового эксперимента. В данном случае я могу только порадоваться: для меня «Люди» — типичная песня «Дайте танк (!)», и ее исполнение по-прежнему вызывает удовольствие. Вы можете убедиться в этом на концертах: 17 апреля в Санкт-Петербурге и 24 апреля в Москве.

Елизавета Климаева

автор видео

Работа над клипом начиналась для меня как студенческий проект, однако с самого старта я поставила перед собой цель создать динамичную, насыщенную анимационную историю. Я стремилась сделать каждую сцену особенной и качественной, уделяя особое внимание анимации деталей. Разумеется, это повлияло на время производства, но за весь этот период «Люди» стали для меня самым важным проектом, который хотелось завершить несмотря ни на что. В процессе у меня появилась потрясающая команда, которая оказала неимоверную поддержку. Хочется в очередной раз выразить благодарность им. А еще хочется поблагодарить Лешу Ермолаева и Диму Мозжухина за возможность поучаствовать в таком клевом проекте!

И вот перед вами небольшая история серого человека-мизантропа, по воле случая попавшего во внешний мир, где его окружили самые разнообразные яркие и энергичные люди.

Алексей Ермолаев

куратор проекта

На дворе август 2019 года, всю осень мне предстоит делать анимационные клипы со студентами, пишу Диме, нет ли у него свежих треков для визуализации. Сразу получаю две демки, на одну из которых через полгода выйдет «Крепость», а со второй судьба не сложилась. К вечеру получаю еще одно сообщение: «Слушай, есть еще одна песня. Я ее как-то не рассматривал под клип, но сейчас подумал, что это можно забавно визуализировать». В итоге это будет самая популярная песня «Танков», о чем никто не подозревает, так же как и о пандемии которая наступит через полгода и отложит все релизы на долгое время.

На выполнение задания было всего четыре месяца. Лиза очень старалась и подняла себе планку — такую, что успеть оказалось невозможно. Учеба устроена так, что как только заканчивается один проект, сразу же начинаются новые и делать что-то параллельно совсем нет сил и времени. Пришлось доделать его уже после окончания института с поддержкой других студентов, за что я им очень благодарен.

Два года назад очень хотелось, чтобы премьера состоялась одновременно с песней. Теперь я думаю, хорошо что каждый слушатель сложил в своей голове образный мир этой песни и можно показать ему нашу версию.

Группы «Дайте танк (!)» много не бывает (!)

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