«Что ты знаешь о мире? Он прогнется под Андрея Макаревича». Премьера клипа отличной рок-группы «Дайте танк (!)»

Российская гитарная музыка сегодня не в лучшем состоянии, но есть группы, которые убеждают в том, что рок на русском языке еще может быть бодрым, умным и небанальным. Одна из них — «Дайте танк (!)», ансамбль из подмосковной Коломны, который исполняет афористичные песни от имени современного городского жителя с хорошим образованием и еще более хорошим чувством юмора. «Медуза» представляет премьеру клипа на песню «Дайте танк (!)» «Шум» с комментарием автора.

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Дмитрий Мозжухин, лидер группы: «Перед вами продолжение истории странного персонажа. Кажется, он был со мной всегда. На скучных лекциях в университете я машинально рисовал это лицо чаще других. Позже я увлекся анимацией и подготовил зацикленные мультфильмы с его участием для каждой песни на новом альбоме. Потом герой появился в клипах и нашел сообщников. „Шум“ связывает предыдущие серии в единое целое, сталкивая протагониста с женщиной из прошлого, но если вам некогда искать отсылки и цитаты — просто наслаждайтесь вечеринкой.

Сама композиция повествует о меломанах поневоле. Хронологически наше взросление совпало с торжеством музыки в качестве основного транслятора идей. Прежде главенствовали книги. Сейчас, наверное, блоги. А мы так и остались старомодными адептами песенного культа».

«Дайте танк (!)» выступят 10 июня на фестивале Stereoleto в Петербурге, а 11 июня — на фестивале «Боль» в Москве. Послушать альбомы группы можно здесь