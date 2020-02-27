«Дайте танк (!)» уже по праву можно назвать одной из главных рок-групп России. К 2020 году подмосковный коллектив с успехом выступил на всех статусных фестивалях, засветился на телевидении, а новый альбом «Человеко-часы» будет презентовать в крупнейшем столичном клубе. Перед выходом пластинки группа выпускает клип на «зимнюю песню» «Крепость» — черно-белый мультфильм о том, как лирический герой-интроверт строит из снега свой новый Вавилон. «Медуза» представляет премьеру клипа с комментарием солиста группы.

Дайте танк (!) — Крепость Дайте танк

Дмитрий Мозжухин

солист группы «Дайте танк (!)»

В прошлом году где-то на просторах интернета мне попалось видео с парнем, исполняющим электронный сет посреди снега. Я не запомнил музыку, но его одухотворенная фигура в пуховике заставила задуматься о роли и месте мороза в жизни человека. Сейчас мне зябко дойти до метро, а в детстве мы целыми днями катались с горки на двери от холодильника, рыли снежные тоннели и получали от этого удовольствие. В надежде зафиксировать нечаянный флешбек я стал писать зимнюю песню.

Пишу я медленно, слова подбираю долго, поэтому песни успевают пожить собственной жизнью и обрести новые грани. В общем, зимняя песня получилась про проектную работу. «Крепость» — и о моих свершениях в офисе, и о кропотливой записи альбома, и обо всех великих делах, за которые люди берутся, хотя знают, что результат непременно растает.

Клип карандашом и гуашью рисовала Маша Майорова — студентка третьего курса Школы дизайна НИУ ВШЭ. Куратором выступил наш друг Леша Ермолаев — неутомимый проводник между мирами художников и музыкантов. Ручная покадровая анимация — титанический труд, который занял почти полгода. Мы даже сделали отдельную версию песни под клип, так что альбомная «Крепость» будет отличаться. Совсем скоро сможете сравнить.

Концертные презентации альбома «Человеко-часы» пройдут 11 апреля в Санкт-Петербурге в клубе «Морзе» и 17 апреля в Москве в клубе Adrenaline Stadium.