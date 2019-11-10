FKA twigs, Оксимирон, Maruv, «Дайте танк (!)», а также новые подростковые герои Дора и Хмыров «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные. В этом выпуске (теперь в ультракоротком формате до 140 символов): альбом FKA twigs, трек Оксимирона и клип Shortparis, по которым запомнят 2019 год, а также новые кумиры молодежи из Санкт-Петербурга Дора и Хмыров. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
FKA twigs «Sad Day»
Альбом Талии Барнетт влюбляет в себя с первой ноты и не отпускает до финала — такое называют мгновенной классикой. Самая красивая запись года.
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Оксимирон и Самариддин Раджабов «Ветер перемен»
Сильный гражданский поступок от некогда аполитичного артиста. Дуэт с начинающим рэпером — фигурантом «московского дела», находящимся в СИЗО.
Shortparis «Так закалялась сталь»
Авторы клипа маркируют 2019-й как эпоху насилия — излишне плакатно и буквально. Но искусство жестоко и точно, а жизнь трагически рифмуется.
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Maruv «To Be Mine»
Соблазнительная ведьма полыхает и парит над водой. Maruv примеряет новый образ, но всем интереснее политические интриги вокруг ее карьеры.
«Дайте танк (!)» «Волна»
Печали и радости молодого музыканта, подсмотренные его гитарой. Простая, но очень милая экранизация давней песни героев «робкого панка».
МС Сенечка «Битмарь»
18-летний симпатяга с олдскульным добрым хип-хопом. Это казалось одноразовой шуткой, но нет — МС Сенечка выпускает уже второй альбом за год.
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Дора «Дорадура»
Подросшая псевдо-героиня мультфильма «Даша-путешественница» взламывает ВК своим «кьют-роком». Вопреки песне авторы проекта совсем не дураки.
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Mura Masa и Slowthai «Deal Wiv It»
Самые перспективные электронщик и рэпер туманного Альбиона свято блюдут традиции английского панка. Звучит как потерянный трек The Clash.
Дженни Бет «Iʼm the Man»
Сольный выход вокалистки Savages — специально для саундтрека нового сезона сериала «Острые козырьки». Как всегда неистово и неотразимо.
Хмыров «Тремоло»
Недо-хип-хоп-пост-русский-рок. Хаотичная мешанина стилей и тотальная ирония. Хмырова легко признать новым Стрыкало. Но надеемся на большее.
Внимание. В этой песне есть мат. Если для вас это неприемлемо, просто не слушайте ее.
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