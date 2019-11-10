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FKA twigs, Оксимирон, Maruv, «Дайте танк (!)», а также новые подростковые герои Дора и Хмыров «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные. В этом выпуске (теперь в ультракоротком формате до 140 символов): альбом FKA twigs, трек Оксимирона и клип Shortparis, по которым запомнят 2019 год, а также новые кумиры молодежи из Санкт-Петербурга Дора и Хмыров. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!