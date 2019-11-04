Певица Maruv получила премию MTV как лучший российский исполнитель. В феврале ее не пустили на «Евровидение» от Украины

Украинская певица Maruv получила награду MTV Europe Music Awards в категории «Лучший российский исполнитель». Церемония состоялась 3 ноября в испанской Севилье.

Помимо Maruv, на награду претендовали рэперы Фейс и Noize MC, группа Little Big и певица Zivert.

Награду в глобальной категории «Лучший исполнитель» получил канадский певец Шон Мендес. Лучшей песней была названа «Bad Guy» Билли Айлиш, а лучшим видео — клип на песню «Me!» Тэйлор Свифт.

Maruv в феврале выиграла отбор на «Евровидение» от Украины, но организаторы отказались отправлять ее на конкурс из-за ее гастролей по России. Когда после этого несколько других финалистов национального отбора заявили, что не поедут на конкурс, Украина вообще отказалась от участия в «Евровидении».