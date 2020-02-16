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Tame Impala, Билли Айлиш, Наталья Ветлицкая, «Дайте танк (!)» — а также певица Ушко и «Всадники ЖКХ» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные и рассказывают о них в ультракоротком формате. В этом выпуске: долгожданный альбом Tame Impala, Билли Айлиш в роли самой молодой исполнительницы песни о Джеймсе Бонде, возвращение The Strokes и Натальи Ветлицкой, а также электроника 90-х от анонимной певицы Ушко и английский рок 70-х от московских «Всадников ЖКХ». Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!