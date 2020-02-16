Tame Impala, Билли Айлиш, Наталья Ветлицкая, «Дайте танк (!)» — а также певица Ушко и «Всадники ЖКХ» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные и рассказывают о них в ультракоротком формате. В этом выпуске: долгожданный альбом Tame Impala, Билли Айлиш в роли самой молодой исполнительницы песни о Джеймсе Бонде, возвращение The Strokes и Натальи Ветлицкой, а также электроника 90-х от анонимной певицы Ушко и английский рок 70-х от московских «Всадников ЖКХ». Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Tame Impala «Breathe Deeper»
Популярный мем не врет — музыка Кевина Паркера из удела хиппующих меломанов превратилась в фон для коктейльных вечеринок. Но все еще качает.
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«Дайте танк (!)» «Люди»
Валентинка от мизантропа. Русский рок для поколения зумеров, который не возьмут на «Наше радио» и которым хочется гордиться.
Билли Айлиш «No Time To Die»
Не изменяя себе, Билли выдает типичную балладу бондианы — тревожную, величественную и пафосную, но практически сразу же вылетающую из головы.
Наталья Ветлицкая «Посмотри в глаза (2020)»
Поп-дива 90-х возвращается после лет забвения с ностальгическим туром — подкрепляя его ремиксом на свой главный хит. Ей-богу, оставьте как было!
King Princess «Ohio»
Царский бонус к одной из лучших поп-пластинок прошлого года. На концертах, когда разгоняются гитары, выглядит как ЛГБТ-версия Курта Кобейна.
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Ушко «7 часов»
Потусторонний неряшливый брейкбит и джангл из подмосковной деревни. Сравнения с Яной Кедриной неизбежны, но необязательны.
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The Strokes «At The Door»
Постаревшие пионеры ретро-рока записали сингл без барабанов и практически без гитар. Первый за семь лет альбом группы обещает быть интересным.
Беатрис Диллон «Workaround Two»
Радиодиджея из Лондона уже записали в новые звезды электроники. Дебютная пластинка Диллон — умелая смесь минимал-техно, джаза и авангарда.
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Tennis «Runner»
Возможно, самый милый семейный инди-дуэт Америки. Элейна Мур и Патрик Райли пишут прелестные виньетки, вдохновляясь путешествиями под парусом.
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«Всадники ЖКХ» «Шуба»
Блистательный постпанк строго по канонам английской классики. Хоть в припеве и не покидает мысль, что где-то уже все это слышал.
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