Кто злодей на самом деле? Приключения Красной шапочки в осеннем лесу: смотрите новый клип «Дайте танк (!)» на «Медузе»
Коломенская группа «Дайте танк (!)», герои нашего подкаста «Творческие планы» и авторы одного из лучших рок-альбомов года, выпускает новый клип на песню «Сказки» — это своеобразная история Красной шапочки на новый лад, которая, словно по заветам Дэвида Линча, «не то, чем кажется». Главную роль в клипе, снятом на обычный смартфон, исполнила Арина Андреева из «Комсомольска». «Медуза» представляет премьеру видео с комментарием лидера «Дайте танк (!)» Дмитрия Мозжухина.
Дмитрий Мозжухин
Как водится, съемки начались сразу после сочинения текста. Идея родилась под впечатлением от осенних пейзажей за окнами поезда где-то между Санкт-Петербургом и Москвой. Осень тут не просто декорация, а полноценная героиня. Мы торопились запечатлеть ее на пике формы, и режиссером без раздумий был избран Данила Нагорнов — автор прошлогоднего клипа на песню «Мы».
Все актеры не случайны. Очаровательная Арина Андреева из группы «Комсомольск» самим своим существованием побуждала писать под нее сценарий. Все мужские роли исполнены легендами коломенского андеграунда. Денис «Беня» Орехов — предводитель культовой группы «Трещина». Геннадий Марков — поэт, художник и лидер группы «Не зови». Александр Сорокин, также известный как «Печальный Барон», долгие годы играл в Badda Boo Happy Band. Сергей Слышинский и вовсе играл на Красной площади со своей группой O.T.WAR и был внесен в «Энциклопедию русского рока». Юноша в финальной сцене — лицедей и меломан Илья Федосеев. Их участие — большая честь для «Дайте танк (!)» и дань уважения нашим корням.
Примечательно, что персонажей-мужчин здесь так и тянет назвать «отрицательными», хотя они не делают ничего плохого. Вот вам и путаница между правдой и ложью. Кто злодей на самом деле?