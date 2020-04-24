В эти дни у группы «Дайте танк (!)» должен был выйти новый и очень перспективный альбом «Человеко-часы», но реальность, по известным причинам, внесла свои коррективы: работа над пластинкой продолжается, и ее концертные презентации пока отложены на конец мая — начало июня. В ожидании этого группа выпускает сингл «Шанс» и сопровождающий его клип — настоящее роуд-муви о похождениях одинокого волка, снятое и смонтированное лидером «Дайте танк (!)» Дмитрием Мозжухиным самостоятельно. «Медуза» представляет премьеру видео с комментарием автора.

Дайте танк (!) — Шанс Дайте танк

Дмитрий Мозжухин

солист группы «Дайте танк (!)»

Клип снимался год назад в ходе спонтанной автомобильной поездки. На тот момент был готов только черновик текста и визуальная концепция на тему поговорки «Сколько волка ни корми — все равно в лес смотрит».

Конечно, песня не про побег из самоизоляции, а про мнимую невозможность перемен. Мы ассоциируем комфорт с привычным укладом и платим за стабильность отказом от новых впечатлений. К счастью, внутри нас всегда живет маленький любопытный волк — осталось его разбудить.

В эпоху онлайн-концертов это видео следует воспринимать как онлайн-путешествие или, если угодно, — пейзажное порно. В конце концов, даже прогулки по парку или вылазки в соседний город постепенно наращивают ценность в условиях запрета. Так пусть когда-нибудь эта песня станет гимном окончания карантина, и мы уже не упустим шанс.