«Что вы от меня хотите? Мне 20 лет!» Тиктокерша Монеточка наконец вспомнила, что она вообще-то певица. Посмотрите ее новый клип (Ура, Лиза, мы скучали!)

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Признаемся честно, мы уже начали всерьез переживать, что Лиза Монеточка так сильно увлеклась тиктоком и совсем забросила музыку (хотя про кабачок было очень смешно).

Не тут-то было, под Новый год популярная тиктокерша не оставила нас без подарка! Это новый клип, лирически вдохновленный есенинской Шаганэ и феминистской повесткой, а по духу получившийся совершеннейшим поп-панком с битловскими гармониями. Ух!

Вот что сама Лиза (серьезно) рассказывает о новой песне:

Как и многие сторонники феминизма, я не сразу к этому пришла, и будто бы немного отмахивалась от этого, говоря, что некоторые радикальные аспекты феминизма меня смущают. Мне потребовалось много времени, для того чтобы понять цель этого движения и, что оно мне на самом деле очень симпатично. После этого мне стало проще писать песни уже с сильными женскими персонажами. Это мое развитие, мой прогресс. То, о чем я пою, влияет на реальность. Я убеждена, что наш язык и наша культура это не только результат развития общества, но и рычаг влияния на это общество.

Мне нравится, что героини моих песен все реже объекты влюбленности, и их мир не вращается вокруг мужчины: она может его разлюбить, разочароваться в нем, уйти от него или вообще сменить свой фокус на себя и начать заниматься другими более яркими и важными для себя вещами. Ярким примером такой композиции является песня «Переживу», потому что она исполняется от женского лица.

Монеточка

Вместе с новым видео Монеточка анонсировала весенний тур по пяти российским городам и традиционный рождественский концерт в Москве.

9 января 2022 — Москва, Известия Hall

3 марта 2022 — Новосибирск, Подземка

5 марта 2022 — Казань, Big Twin Arena

6 марта 2022 — Самара, клуб Звезда

8 марта 2022 — Екб, Фабрика

10 марта 2022 — Уфа, Тинькофф Холл

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