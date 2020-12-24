Монеточка выпустила клип на песню из своего последнего альбома «Декоративно-прикладное искусство», записанного вместе с музыкантом Витей Исаевым, — «Папина любовница». По сюжету она видит безликого мужчину, которого куда-то уводит женщина в красном платье, — и идет за ними, после чего попадает в бесконечный лабиринт гостиницы, в номерах которой происходит что-то странное (в том числе и танцы, в которых без конца кружится папина любовница). Режиссер видео — Илья Соловьев, главную роль сыграла актриса Яна Троянова. «Медуза» представляет премьеру видео с комментариями Монеточки, Яны Трояновой и Ильи Соловьева.

Монеточка

Елизавета Гырдымова (Монеточка)

певица

Образ бесконечной гостиницы для меня интуитивно связан с образом подсознания человека. Эмоции, воспоминания, чувства в моей голове напоминают здание с комнатками разных размеров и форм, коридорами, ведущими из одного номера в другой. И иногда мне кажется, что я точно знаю план своей гостиницы, как план эвакуации — это карта с входами и выходами. Но иногда мне она кажется запутанным лабиринтом.

Когда я пишу песни, я редко имею в голове какой-то конкретный визуальный образ своих персонажей. У меня есть лишь ощущения от них. Соответственно, [на роль любовницы] мы не искали девушку, которая больше подходила бы под мои представления. Я не документирую — я лишь транслирую эмоции. Я предложила режиссеру Илье Соловьеву найти эту героиню — именно он решал, какой она будет. Яна, безусловно, добавила очень много в этот образ. Она его сделала реальным, разукрасила — и я очень благодарна ей за работу.

Съемки происходили в отеле «Космос» — очень старый советский отель, но в то же время гигантский, масштабный. Находясь там, мы погрузились в состояние ностальгии и воспоминаний — для кого-то приятных, а для кого-то непростых — обо всем этом как раз и наше видео.

Яна Троянова

актриса

Я давно подписана на Монеточку — был митинг в Москве в защиту интернета, по-моему, она там выступала, и я после этого на нее подписалась. Мне эта девчонка понравилась.

Мне вообще нравится интернет-движение, то как молодежь себя там проявляет, это моя ему поддержка — сняться в этом клипе. Мне нравится быть рядом с молодежью, это моя позиция. Я и на митинги выхожу, и на пикеты вместе с ними — потому что сегодня молодежь другая, молодежь свободная, и мне нравится то, какой вклад они делают. Я точно знаю, что эта страна будет другой. Эта страна — наша. И если мы будем свободно самовыражаться, она очень быстро тоже станет свободной.

Тема любовниц мне с детства нравилась. Мама у меня не была замужем — все ее незамужние подруги, которые красиво красились, одевались, шли в ресторан, были для меня вдохновением. Я ждала их дома, потому что из ресторана они возвращались веселые, от них пахло алкоголем и они приносили какие-то вкусняшки: разрезанные яблоки, которые уже заржавели, какой-то балык, конфеты «Ассорти» и так далее. Я была маленькая и все мечтала, что, когда я вырасту, я тоже пойду в рестораны и мужчины будут меня угощать. Когда я выросла, я вдруг поняла, что это неинтересно. Я попыталась это ощущение из детства внести в этот клип.

Илья Соловьев

режиссер и автор сценария

Я написал сценарий, который с первого раза понравился Лизе и Вите [Исаеву]. Гостиница в нем — это место, где оживают воспоминания, место, в которое героиня всматривается, чтобы разобраться в событиях прошлого. Это мои мысли — возможно, зритель и сами артисты видят в этом что-то другое.

Когда я писал сценарий, мечтал, что любовницу сыграет Яна Троянова — так и получилось. Она идеально вписывается в сюжет пьяного, веселого и распутного праздника. У ее спутника нет лица, потому что в своих воспоминаниях мы часто не можем даже вспомнить черты человека, которого с нами нет — или которого мы давно не видели. Это моя личная история, и она нашла отражение в клипе.

Мы снимали два дня в гостинице «Космос» в Москве, гостиница стала полноценным героем музыкального видео — это странное место, в котором тебе то легко, то тяжело. Ты вязнешь в этих длинных коридорах. «Космос» хранит миллионы историй, похожих на ту, что рассказана в клипе, так что выбор места не случаен.

Фотографии: Юлия Рванцева