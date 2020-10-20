«Старейте, пожалуйста, медленней, царь, и крепче держите державу» Монеточка дала интервью Дудю — и зачитала новую песню про Путина
Певица Лиза «Монеточка» Гырдымова дала интервью журналисту Юрию Дудю. Новый выпуск «вДудя» снимался в Красной Поляне в Сочи, где у певицы теперь есть дом (за 18 миллионов рублей). В интервью также принимал участие Витя Исаев, бойфренд и продюсер Монеточки.
Среди прочего во время интервью Лиза рассказала:
- о том, как справлялась с внезапной популярностью, обрушившейся на нее после выхода альбома «Раскраски для взрослых» в 2018 году;
- о своей новой пластинке «Декоративно-прикладное искусство» и съемках в комедийном фильме с Сергеем Буруновым;
- о детской травме от творчества группы «Ленинград»;
- о том, как изменилось ее отношение к Земфире после того, как та назвала голос Монеточки омерзительным.
Кроме того, Монеточка зачитала текст новой, весьма ироничной, песни, посвященной Владимиру Путину. Например, там есть такие строчки:
«ВКонтакте» все знают, что я патриот,
Но даже, пускай, я не будь им,
Я русский бы выучил только за то,
Что им разговаривал Путин…
И пусть хоть попробует кто-нибудь там
С высокой макушки спихнуть,
Развергнется русская твердь пополам,
Расправит медвежью грудь.
Чтоб не разгорелся протестный пожар,
Чтоб черная сила дрожала,
Старейте, пожалуйста, медленней, царь,
И крепче держите державу.
По словам Монеточки, эта песня нравится не только тем, кто осуждает «безумие культа личности» (по выражению Дудя), но и тем, кто поддерживает Путина. «Я так рада, что мне удалось создать такую живую штуку, которая так по-разному раскрывается в разных руках», — сказала певица. Сама же Монеточка считает, что Путин слишком долго находится у власти.