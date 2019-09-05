Певица Монеточка выпустила клип на одну из своих самых известных песен — «Нет монет».

Клип практически дословно воспроизводит текст композиции и содержит мультипликационные вставки. Монеточка в нем предстает то персонажем видеоигры «Марио», то безбилетным пассажиром, то священником или ангелом.

Монеточка — Нет монет [ПРЕМЬЕРА 2019] монеточка

Песня «Нет монет» вошла в альбом Монеточки «Раскраски для взрослых», выпущенный в 2018 году. Певица уже сняла клипы на несколько композиций из него: «Запорожец», «90» и «Нимфоманка».