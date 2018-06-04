Певица Монеточка выложила клип на песню «Запорожец» с нового альбома «Раскраски для взрослых».

Монеточка — Запорожец (prod. Витя Исаев) монеточка

Режиссером выступил иллюстратор Дмитрий Масейкин — автор клипа на песню Хаски «Крот 17».

Формально «Запорожец» — второй клип на песню с этого альбома. Первый — на главный хит «Каждый раз» — появился 1 июня, но сейчас удален.