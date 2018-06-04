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Монеточка — «Запорожец». Клип на песню, которую вы еще не послушали 150 раз
Певица Монеточка выложила клип на песню «Запорожец» с нового альбома «Раскраски для взрослых».
Режиссером выступил иллюстратор Дмитрий Масейкин — автор клипа на песню Хаски «Крот 17».
Формально «Запорожец» — второй клип на песню с этого альбома. Первый — на главный хит «Каждый раз» — появился 1 июня, но сейчас удален.
Монеточка стала известна благодаря ироничным песням, которые выкладывала во «ВКонтакте», еще будучи старшеклассницей. После школы она стала профессиональной певицей. На ее концерт в Москве 1 июня были проданы все билеты.