Монеточка спела «Нет монет» с народным ансамблем на «Поле чудес». А также угадала слово и выиграла мультиварку!

Певица Монеточка приняла участие в телепередаче «Поле чудес». Выпуск был показан по Первому каналу вечером 14 сентября.

Монеточка была участницей второй тройки; ведущий Леонид Якубович представил ее как «Елизавету Андреевну Гырдымову, город Екатеринбург». Ее соперниками были акушер-гинеколог Марина Конева из Нижегородской области и строитель Игорь Трофимов из Набережных Челнов.

Перед тем, как начать угадывать буквы, Монеточка спела вместе с ансамблем народной музыки свою песню «Нет монет» — в качестве одного из подарков, которые участники передачи дарят Якубовичу.

Монеточка дарит подарки и поет «Нет монет» на «Поле чудес» Первый канал

После песни Якубович объявил, что участница — не просто Елизавета Андреевна, а популярная певица Монеточка. «Кстати, молодец! Что-то новое, необычное, чего, вообще говоря, мало кто по сегодняшним временам ожидал. Это я вам говорю!» — похвалил ее телеведущий. Монеточка ответила, что благодаря «Полю чудес» ее творчество услышит ее бабушка Вера, которая живет в деревне без интернета. «Она смотрит всегда вашу программу, понимаете? И сейчас она наконец-то увидит — и будет мной гордиться», — заявила певица.

Монеточка прошла в финал, на вопрос: «В старину на Руси брадобреи ходили в поисках клиентов по дворам, базарам, и выкрикивали: «Бреем-стрижем, бобриком-ежом, из лысых делаем плешивых, лечим — кого?» В финале певица проиграла. Передачу Монеточка покинула с и корзиной чая.