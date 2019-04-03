Монеточка меняет образ звезды советской эстрады на костюм динозавра: вышел клип на песню «Нимфоманка»

Певица Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка», которая вошла в ее дебютный альбом «Раскраски для взрослых». Видео рассказывает про семью, члены которой смотрят один и тот же клип Монеточки, но видят его по-разному.

Монеточка — Нимфоманка (prod. Витя Исаев) монеточка

Некоторые кадры клипа отсылают к советскому времени. Монеточка рассказала «Комсомольской правде», что вдохновлялась эстрадой СССР конца семидесятых — начала восьмидесятых годов, выступлениями Аллы Пугачевой и Софии Ротару.

Кроме ностальгического образа, Монеточка в клипе примерила розово-голубые дреды и костюм динозавра, который высиживает яйцо.