«Фикус не ставь к батарее». Монеточка спела о самом важном, что узнала за 22 года жизни. Теперь ваша очередь!
А помните были такие флешмобы «один лайк — один факт»? Певица Монеточка, она же Елизавета Гырдымова, вывела их на новый уровень. 1 июня ей исполнилось 22 года. По этому случаю Монеточка спела про 22 вещи о жизни, которые она поняла за 22 года. То есть «один год — один факт». И вот что о жизни узнала певица!
Первое правило — вина понемножку.
Второе — не люби понарошку
Не спи даже летом с открытым окошком.
Будь с собою нежнее,
Записывай даже тупые идеи,
Фикус не ставь к батарее!
Не смейся над тем, кто слабее.
Не гуляй без защитного крема на солнце,
Не руби сгоряча и не плюйся в колодцы.
Не копи за собой долги,
Если можешь помочь — помоги.
Бесполезно гадать, что там в мыслях чужих,
Если хочешь сказать, то скажи.
Если страшно — не бойся!
Ведь ты теперь стала смелой и взрослой.
Читай составы на упаковке,
Не грей яичко в микроволновке.
Следи за кофе в утренней турке,
Не лей воды зря,
Не верь придуркам!
Не пей таблетки без назначения,
Живи как в первый и как в последний.