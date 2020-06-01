«Фикус не ставь к батарее». Монеточка спела о самом важном, что узнала за 22 года жизни. Теперь ваша очередь!

А помните были такие флешмобы «один лайк — один факт»? Певица Монеточка, она же Елизавета Гырдымова, вывела их на новый уровень. 1 июня ей исполнилось 22 года. По этому случаю Монеточка спела про 22 вещи о жизни, которые она поняла за 22 года. То есть «один год — один факт». И вот что о жизни узнала певица!

Первое правило — вина понемножку.

Второе — не люби понарошку

Не спи даже летом с открытым окошком.

Будь с собою нежнее,

Записывай даже тупые идеи,

Фикус не ставь к батарее!

Не смейся над тем, кто слабее.

Не гуляй без защитного крема на солнце,

Не руби сгоряча и не плюйся в колодцы.

Не копи за собой долги,

Если можешь помочь — помоги.

Бесполезно гадать, что там в мыслях чужих,

Если хочешь сказать, то скажи.

Если страшно — не бойся!

Ведь ты теперь стала смелой и взрослой.

Читай составы на упаковке,

Не грей яичко в микроволновке.

Следи за кофе в утренней турке,

Не лей воды зря,

Не верь придуркам!

Не пей таблетки без назначения,

Живи как в первый и как в последний.