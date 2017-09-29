Разработчик с ником @medvezhopok запустил сайт 1like1fact.ru, на котором собраны цепочки твитов из флешмоба «один лайк — один факт». В рамках флешмоба пользователи твиттера рассказывают интересные вещи о сфере, в которой они разбираются.

Читать цепочки из нескольких сотен твитов через сам Twitter не очень удобно — факты подгружаются постепенно и вперемешку с реакциями читателей (проверьте сами). На сайте все факты загружаются сразу и в лаконичном виде (сравните сами).

Теперь вы можете в одном месте прочитать факты про отопление, Японию, микроконтроллеры, русский рэп 90-х, работу патологоанатома и культуру Древней Руси.