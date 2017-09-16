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Один лайк — одна история. В твиттере рассказывают увлекательные вещи об устройстве мира

Meduza
17:59, 16 сентября 2017

Летом 2017 года в твиттере появился флешмоб «один лайк — один факт обо мне»: авторы писали столько фактов, сколько лайков им поставят читатели к твиту с анонсом. Такие цепочки было интересно писать, но почти никогда — читать (только если это не ваш знакомый).

К середине сентября этот флешмоб развился в более увлекательную версию: теперь пользователи обещают рассказать по малоизвестному факту о сфере, в которой они разбираются. «Медуза» собрала лучших участников этого флешмоба.

Чтобы посмотреть всю цепочку сообщений от автора, нажмите на подзаголовок.

О языках

(Самые интересные твиты мы вынуждены пропустить — в них нецензурная лексика).

О биологии

О художественном образовании

Об астрономии

О мотоциклах

О православии

О гражданской авиации

О красоте и бьюти-индустрии

О международном праве

P. S. Шуточные цепочки твитов

Фото в анонсе: Shutterstock.com

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Фото в анонсе: Shutterstock.com

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