Один лайк — одна история. В твиттере рассказывают увлекательные вещи об устройстве мира
Летом 2017 года в твиттере появился флешмоб «один лайк — один факт обо мне»: авторы писали столько фактов, сколько лайков им поставят читатели к твиту с анонсом. Такие цепочки было интересно писать, но почти никогда — читать (только если это не ваш знакомый).
К середине сентября этот флешмоб развился в более увлекательную версию: теперь пользователи обещают рассказать по малоизвестному факту о сфере, в которой они разбираются. «Медуза» собрала лучших участников этого флешмоба.
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О языках
(Самые интересные твиты мы вынуждены пропустить — в них нецензурная лексика).
2. есть второй родительный, он же партитивный, означает долю некой субстанции и имеет другое окончание: «жопа кон-я», но «чашка ча-ю».— Альфина (@alphyna) September 13, 2017
5. категория одушевлённости — грамматическая, а не смысловая, определяется по винительному падежу. поэтому «труп» мёртвый, а «мертвец» живой— Альфина (@alphyna) September 13, 2017
30. у слов «конец» и «начало» этимологически один корень (-ken-), просто он по-всякому преобразовался. у слов «бык» и «пчела» — тоже.— Альфина (@alphyna) September 13, 2017
64. любимый Бродским приём «перенести часть слова на новую стихотворную строку» называется обоссачным словом «анжабман». это я так, просто.— Альфина (@alphyna) September 13, 2017
74. никто в мире не выделяет т.н. «члены предложения», это чисто отечественная система. она дико убогая и неконсистентная.— Альфина (@alphyna) September 13, 2017
О биологии
1) У собак есть рак, передающийся половым путём. Это клетки собаки, жившей 13000 лет назад. Генетически уже не собака, но ещё в семействе.— Лоличка выросла (@Loly_girl) September 14, 2017
5) Самому старому животному было 507 лет. Но это можно было определить, только убив этого бедного двухстворчатого моллюска.— Лоличка выросла (@Loly_girl) September 14, 2017
13) Прототипом лютоволка был Canis dirus, реально существовавший, но вымерший волк. Кстати, так уж сильно крупным он не был.— Лоличка выросла (@Loly_girl) September 14, 2017
24) Гигантских (толще 3 см) насекомых не может быть, потому что они дышат не лёгкими, а трубочками, пронизывающими тело. Кислород не долезет— Лоличка выросла (@Loly_girl) September 14, 2017
25) А вот у пауков лёгкие есть. Приятных кошмаров.— Лоличка выросла (@Loly_girl) September 14, 2017
37) Недавнее исследование доказало, что котики, эти пушистые засранцы, любят нас даже больше еды.— Лоличка выросла (@Loly_girl) September 14, 2017
41) У кого может быть окот: у козы, у овцы, у белки, у крольчихи.— Лоличка выросла (@Loly_girl) September 14, 2017
У кого не может быть окота: у кота.
62) А львы в основном спят. Завидуем дружно.— Лоличка выросла (@Loly_girl) September 15, 2017
120) Наши волосы и ногти — видоизменённая чешуя ящероподобных предков.— Лоличка выросла (@Loly_girl) September 15, 2017
82) У комаресс (комариц, комарок) 3-ступенчатая система наведения:— Лоличка выросла (@Loly_girl) September 15, 2017
1) СО2 из дыхания
2) Молочная кислота пота
3) Инфракрасное излучение тела
О художественном образовании
1) Первое, чему учат — это боевая заточка карандаша. Потому что точилки для лохов, а человек искусства точит карандаш ножом так, чтобы убить pic.twitter.com/hjfvH45hoh— Владислав Козуля (@vkozulya) September 15, 2017
7) Ювелиры лепят из... ювелирного воска. Это как обычный воск, только нифига не как воск, а твердый, как пластмасса. И не лепят, а режут.— Владислав Козуля (@vkozulya) September 15, 2017
14) Обычные ластики для лохов, крутые ребята стирают «клячками», потому что ими очень удобно делать блики и полутона (а еще их можно рвать) pic.twitter.com/Vdmd2Mr7p6— Владислав Козуля (@vkozulya) September 15, 2017
15) Мы уже выяснили, что весь смысл художки в том, чтобы понтоваться мерчем перед друг другом. А значит, надо купить себе этюдник! pic.twitter.com/cn7W1Z177N— Владислав Козуля (@vkozulya) September 15, 2017
25) ВОУ ВОУ ЧУВАК ПОЛЕХЧЕ НЕ ТАК ДИНАМИЧНО СЕЙЧАС УРОНИШЬ pic.twitter.com/mISxTrmzMY— Владислав Козуля (@vkozulya) September 15, 2017
60) Когда Микеланджело готовил к релизу роспись Сикстинской Капеллы, он дорисовал одного из манагеров, которому она не понравилась на демо. pic.twitter.com/2CkiG45h2C— Владислав Козуля (@vkozulya) September 15, 2017
Об астрономии
40.Диаметр зеркала Большого Телескопа Азимутального,установленного в Буково-6 метров,весит оно 62 тонны.Вот это в черном чехле-оно. pic.twitter.com/mZTZI3TEHN— Poohmanoff (@poohmanoff) September 15, 2017
42.Разрешение ПЗС-матрицы его всего лишь 2 мегапиксела,однако этого выше крыши (привет вашим телефонам).Разрешающая способность нам не нужна— Poohmanoff (@poohmanoff) September 15, 2017
44.Когда стекловидная масса остывала,какой-то мудак уронил в форму стул и фуфайку,от чего на зеркале образовалась нерабочая область 1м*1м— Poohmanoff (@poohmanoff) September 15, 2017
46.На производство и транспортировку нового зеркала потребовались новые годы...так из-за Партии и какого-то мудака астрономия в СССР отстала— Poohmanoff (@poohmanoff) September 15, 2017
О мотоциклах
2.1 потом, подражатели стали вешать себе, потому что видели у "того крутого парня", культ карго в общем— Dmitri (@edthehead_) September 15, 2017
3. Мотоцикл управляется контррулением. Это как минимум контринтуитивно.— Dmitri (@edthehead_) September 15, 2017
3.1 Суть в том, что для поворота налево, нужно толкнуть руль вправо, после чего байк "упадет" на траекторию— Dmitri (@edthehead_) September 15, 2017
6. БМВ стали делать мотоциклы из-за Версальского договора, согласно которому, Германии запрещалось выпускать самолеты (БМВ пилили двигатели)— Dmitri (@edthehead_) September 15, 2017
29. На Голд Винг еще есть печка. Да. Печка на мотоцикле. Я голдоводов при случае спрашиваю, нет ли там кондиционера. Пока еще нет.— Dmitri (@edthehead_) September 16, 2017
39. На заре ХХ века конструкторы извращались как могли, вот, например, Megola со звездообразным двигателем прямо в колесе. pic.twitter.com/QmWOt1oBlD— Dmitri (@edthehead_) September 16, 2017
40. У Megola нет сцепления. Предполагалось, что в случае чего ты будешь просто наяривать кругами на одном месте.— Dmitri (@edthehead_) September 16, 2017
О православии
Поехали.— Ринглин (@Ringlin2) September 15, 2017
1. Чтобы считаться православным необходимо разделять догматическое учение. Но в понятийном аппарате этого учения секут менее 1%
5. Догматическое требование к иконе: чтобы на ней было написано имя святого, который на ней нарисован. Остальное - на усмотрение художника.— Ринглин (@Ringlin2) September 15, 2017
5. У канонизированных святых есть "титул". Мученик - значит умер за веру. Исповедник - не умер, но страдал. Преподобный - был монахом.— Ринглин (@Ringlin2) September 15, 2017
5.1 Святитель - был епископом. Равноапостольный - распространял христианство. Страстотерпец - достойно жил в тяжёлый момент (перед смертью)— Ринглин (@Ringlin2) September 15, 2017
11. Армянская церковь - не православная. Раскол произошёл, говорят, из-за ошибки перевода нового догмата. А Грузинская ПЦ древнее Русской.— Ринглин (@Ringlin2) September 15, 2017
О гражданской авиации
2. У авиационного происшествия почти всегда несколько причин, которые в сумме приводят к катастрофе. Единичный сбой редко ведет к катастрофе— Авторотация и Диод (@d_draugwath) September 16, 2017
9. Но в случае отказа обоих двигателей остается авторотация. Винт раскручивается воздухом, набранная энергия позволяет сгладить удар у земли— Авторотация и Диод (@d_draugwath) September 16, 2017
23. Поэтому Ан-2 или Piper Cube при сильном встречном ветре могут взлететь вообще почти с места.https://t.co/oaz8K8A8ii— Авторотация и Диод (@d_draugwath) September 16, 2017
О красоте и бьюти-индустрии
4. все парфюмы (от фаберлик до супирдорогих) делают одни и те же парфюмеры из одних и тех же ингредиентов— 🐍👸 (@oCatpain) August 17, 2017
13. кокосовое масло примерно единственный ингредиент по которому есть исследования что он как-то там может восстанавливать волосы— 🐍👸 (@oCatpain) August 17, 2017
31. ребята поры это не ВОРОТА их нельзя сузить кремиком инфа соточка— 🐍👸 (@oCatpain) August 17, 2017
34. знаете что супир для любой кожи? когда вы едите рыбий жир (витамин Е и омега-3) и лосось— 🐍👸 (@oCatpain) August 17, 2017
69. "У МЕНЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА МНЕ НУЖНО ВСЕ НАТУРАЛЬНОЕ" лол нет натуральное как раз более аллергогенное— 🐍👸 (@oCatpain) August 19, 2017
73. когда моете голову надо наносить шампунь на корни и мыть только их и кожу голову длина промоется когда будете смывать— 🐍👸 (@oCatpain) August 20, 2017
О международном праве
2. Война фактически запрещена современным международным правом, разрешена лишь самооборона и "принуждение к миру" силами ООН— потец (@vtoroimegrom) September 4, 2017
3. То, что вы так упорно называете "нейтральными водами", на самом деле называется "открытое море"— потец (@vtoroimegrom) September 4, 2017
5. И не существует морских пространств, где не действуют правила и можно балагурить на своё усмотрение, как это любят показать в фильмах— потец (@vtoroimegrom) September 4, 2017
Потому что задержанным полагается адвокат с момента задержания (по законам США). Естественно, никаких адвокатов в море нет— потец (@vtoroimegrom) September 4, 2017
28. ТЕРРИТОРИЯ ПОСОЛЬСТВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕРРИТОРИЕЙ ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ГОСУДАРСТВА. То же самое касается самолётов, кораблей и т.д.— потец (@vtoroimegrom) September 4, 2017
114. "Голубые каски", которые по тв показывают - это не вооружённые силы ООН. У ООН вообще нет своей армии— потец (@vtoroimegrom) September 6, 2017
115. ООН лишь хапает военных из разных стран и отправляет принуждать к миру. Подробности - устав сией замечательной организации— потец (@vtoroimegrom) September 6, 2017
159. Право войны прямо запрещает отдавать приказ "не оставлять никого в живых"— потец (@vtoroimegrom) September 6, 2017
161. Ещё право войны запрещает вероломство, но допускает военные хитрости— потец (@vtoroimegrom) September 6, 2017
162. Например, нацепить красный крест на ящик с оружием - вероломство, а нацепить каску на палку и махать из окопа - военная хитрость— потец (@vtoroimegrom) September 6, 2017
P. S. Шуточные цепочки твитов
1 лайк - 1 картинка с беляшами— Timur Sabirov (@exotic_belyash) September 15, 2017
September 15, 2017
Один лайк = одна фотография сала— 3й тост за БДСМ™️ (@DFENS3000) September 15, 2017
September 15, 2017
1 лайк - 1 коммент Пушкова об отношениях с Украиной и США— министр лени (@verschroben_) September 16, 2017
Пушков: Украина воюет против своего народа, как эту операцию ни назовиhttps://t.co/afA9IlGnCe— министр лени (@verschroben_) September 16, 2017
September 15, 2017
Один лайк - 1 число из последовательности Фибоначчи— я с лефортово (@j0estar) September 15, 2017
1— я с лефортово (@j0estar) September 15, 2017
3— я с лефортово (@j0estar) September 15, 2017
8— я с лефортово (@j0estar) September 15, 2017
21— я с лефортово (@j0estar) September 15, 2017
Фото в анонсе: Shutterstock.com