Летом 2017 года в твиттере появился флешмоб «один лайк — один факт обо мне»: авторы писали столько фактов, сколько лайков им поставят читатели к твиту с анонсом. Такие цепочки было интересно писать, но почти никогда — читать (только если это не ваш знакомый).

К середине сентября этот флешмоб развился в более увлекательную версию: теперь пользователи обещают рассказать по малоизвестному факту о сфере, в которой они разбираются. «Медуза» собрала лучших участников этого флешмоба.

Чтобы посмотреть всю цепочку сообщений от автора, нажмите на подзаголовок.

(Самые интересные твиты мы вынуждены пропустить — в них нецензурная лексика).

2. есть второй родительный, он же партитивный, означает долю некой субстанции и имеет другое окончание: «жопа кон-я», но «чашка ча-ю». — Альфина (@alphyna) September 13, 2017

5. категория одушевлённости — грамматическая, а не смысловая, определяется по винительному падежу. поэтому «труп» мёртвый, а «мертвец» живой — Альфина (@alphyna) September 13, 2017

30. у слов «конец» и «начало» этимологически один корень (-ken-), просто он по-всякому преобразовался. у слов «бык» и «пчела» — тоже. — Альфина (@alphyna) September 13, 2017

64. любимый Бродским приём «перенести часть слова на новую стихотворную строку» называется обоссачным словом «анжабман». это я так, просто. — Альфина (@alphyna) September 13, 2017

74. никто в мире не выделяет т.н. «члены предложения», это чисто отечественная система. она дико убогая и неконсистентная. — Альфина (@alphyna) September 13, 2017

1) У собак есть рак, передающийся половым путём. Это клетки собаки, жившей 13000 лет назад. Генетически уже не собака, но ещё в семействе. — Лоличка выросла (@Loly_girl) September 14, 2017

5) Самому старому животному было 507 лет. Но это можно было определить, только убив этого бедного двухстворчатого моллюска. — Лоличка выросла (@Loly_girl) September 14, 2017

13) Прототипом лютоволка был Canis dirus, реально существовавший, но вымерший волк. Кстати, так уж сильно крупным он не был. — Лоличка выросла (@Loly_girl) September 14, 2017

24) Гигантских (толще 3 см) насекомых не может быть, потому что они дышат не лёгкими, а трубочками, пронизывающими тело. Кислород не долезет — Лоличка выросла (@Loly_girl) September 14, 2017

25) А вот у пауков лёгкие есть. Приятных кошмаров. — Лоличка выросла (@Loly_girl) September 14, 2017

37) Недавнее исследование доказало, что котики, эти пушистые засранцы, любят нас даже больше еды. — Лоличка выросла (@Loly_girl) September 14, 2017

41) У кого может быть окот: у козы, у овцы, у белки, у крольчихи.

У кого не может быть окота: у кота. — Лоличка выросла (@Loly_girl) September 14, 2017

62) А львы в основном спят. Завидуем дружно. — Лоличка выросла (@Loly_girl) September 15, 2017

120) Наши волосы и ногти — видоизменённая чешуя ящероподобных предков. — Лоличка выросла (@Loly_girl) September 15, 2017

82) У комаресс (комариц, комарок) 3-ступенчатая система наведения:

1) СО2 из дыхания

2) Молочная кислота пота

3) Инфракрасное излучение тела — Лоличка выросла (@Loly_girl) September 15, 2017

1) Первое, чему учат — это боевая заточка карандаша. Потому что точилки для лохов, а человек искусства точит карандаш ножом так, чтобы убить pic.twitter.com/hjfvH45hoh — Владислав Козуля (@vkozulya) September 15, 2017

7) Ювелиры лепят из... ювелирного воска. Это как обычный воск, только нифига не как воск, а твердый, как пластмасса. И не лепят, а режут. — Владислав Козуля (@vkozulya) September 15, 2017

14) Обычные ластики для лохов, крутые ребята стирают «клячками», потому что ими очень удобно делать блики и полутона (а еще их можно рвать) pic.twitter.com/Vdmd2Mr7p6 — Владислав Козуля (@vkozulya) September 15, 2017

15) Мы уже выяснили, что весь смысл художки в том, чтобы понтоваться мерчем перед друг другом. А значит, надо купить себе этюдник! pic.twitter.com/cn7W1Z177N — Владислав Козуля (@vkozulya) September 15, 2017

25) ВОУ ВОУ ЧУВАК ПОЛЕХЧЕ НЕ ТАК ДИНАМИЧНО СЕЙЧАС УРОНИШЬ pic.twitter.com/mISxTrmzMY — Владислав Козуля (@vkozulya) September 15, 2017

60) Когда Микеланджело готовил к релизу роспись Сикстинской Капеллы, он дорисовал одного из манагеров, которому она не понравилась на демо. pic.twitter.com/2CkiG45h2C — Владислав Козуля (@vkozulya) September 15, 2017

40.Диаметр зеркала Большого Телескопа Азимутального,установленного в Буково-6 метров,весит оно 62 тонны.Вот это в черном чехле-оно. pic.twitter.com/mZTZI3TEHN — Poohmanoff (@poohmanoff) September 15, 2017

42.Разрешение ПЗС-матрицы его всего лишь 2 мегапиксела,однако этого выше крыши (привет вашим телефонам).Разрешающая способность нам не нужна — Poohmanoff (@poohmanoff) September 15, 2017

44.Когда стекловидная масса остывала,какой-то мудак уронил в форму стул и фуфайку,от чего на зеркале образовалась нерабочая область 1м*1м — Poohmanoff (@poohmanoff) September 15, 2017

46.На производство и транспортировку нового зеркала потребовались новые годы...так из-за Партии и какого-то мудака астрономия в СССР отстала — Poohmanoff (@poohmanoff) September 15, 2017

2.1 потом, подражатели стали вешать себе, потому что видели у "того крутого парня", культ карго в общем — Dmitri (@edthehead_) September 15, 2017

3. Мотоцикл управляется контррулением. Это как минимум контринтуитивно. — Dmitri (@edthehead_) September 15, 2017

3.1 Суть в том, что для поворота налево, нужно толкнуть руль вправо, после чего байк "упадет" на траекторию — Dmitri (@edthehead_) September 15, 2017

6. БМВ стали делать мотоциклы из-за Версальского договора, согласно которому, Германии запрещалось выпускать самолеты (БМВ пилили двигатели) — Dmitri (@edthehead_) September 15, 2017

29. На Голд Винг еще есть печка. Да. Печка на мотоцикле. Я голдоводов при случае спрашиваю, нет ли там кондиционера. Пока еще нет. — Dmitri (@edthehead_) September 16, 2017

39. На заре ХХ века конструкторы извращались как могли, вот, например, Megola со звездообразным двигателем прямо в колесе. pic.twitter.com/QmWOt1oBlD — Dmitri (@edthehead_) September 16, 2017

40. У Megola нет сцепления. Предполагалось, что в случае чего ты будешь просто наяривать кругами на одном месте. — Dmitri (@edthehead_) September 16, 2017

Поехали.

1. Чтобы считаться православным необходимо разделять догматическое учение. Но в понятийном аппарате этого учения секут менее 1% — Ринглин (@Ringlin2) September 15, 2017

5. Догматическое требование к иконе: чтобы на ней было написано имя святого, который на ней нарисован. Остальное - на усмотрение художника. — Ринглин (@Ringlin2) September 15, 2017

5. У канонизированных святых есть "титул". Мученик - значит умер за веру. Исповедник - не умер, но страдал. Преподобный - был монахом. — Ринглин (@Ringlin2) September 15, 2017

5.1 Святитель - был епископом. Равноапостольный - распространял христианство. Страстотерпец - достойно жил в тяжёлый момент (перед смертью) — Ринглин (@Ringlin2) September 15, 2017

11. Армянская церковь - не православная. Раскол произошёл, говорят, из-за ошибки перевода нового догмата. А Грузинская ПЦ древнее Русской. — Ринглин (@Ringlin2) September 15, 2017

2. У авиационного происшествия почти всегда несколько причин, которые в сумме приводят к катастрофе. Единичный сбой редко ведет к катастрофе — Авторотация и Диод (@d_draugwath) September 16, 2017

9. Но в случае отказа обоих двигателей остается авторотация. Винт раскручивается воздухом, набранная энергия позволяет сгладить удар у земли — Авторотация и Диод (@d_draugwath) September 16, 2017

23. Поэтому Ан-2 или Piper Cube при сильном встречном ветре могут взлететь вообще почти с места.https://t.co/oaz8K8A8ii — Авторотация и Диод (@d_draugwath) September 16, 2017

4. все парфюмы (от фаберлик до супирдорогих) делают одни и те же парфюмеры из одних и тех же ингредиентов — 🐍👸 (@oCatpain) August 17, 2017

13. кокосовое масло примерно единственный ингредиент по которому есть исследования что он как-то там может восстанавливать волосы — 🐍👸 (@oCatpain) August 17, 2017

31. ребята поры это не ВОРОТА их нельзя сузить кремиком инфа соточка — 🐍👸 (@oCatpain) August 17, 2017

34. знаете что супир для любой кожи? когда вы едите рыбий жир (витамин Е и омега-3) и лосось — 🐍👸 (@oCatpain) August 17, 2017

69. "У МЕНЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА МНЕ НУЖНО ВСЕ НАТУРАЛЬНОЕ" лол нет натуральное как раз более аллергогенное — 🐍👸 (@oCatpain) August 19, 2017

73. когда моете голову надо наносить шампунь на корни и мыть только их и кожу голову длина промоется когда будете смывать — 🐍👸 (@oCatpain) August 20, 2017

2. Война фактически запрещена современным международным правом, разрешена лишь самооборона и "принуждение к миру" силами ООН — потец (@vtoroimegrom) September 4, 2017

3. То, что вы так упорно называете "нейтральными водами", на самом деле называется "открытое море" — потец (@vtoroimegrom) September 4, 2017

5. И не существует морских пространств, где не действуют правила и можно балагурить на своё усмотрение, как это любят показать в фильмах — потец (@vtoroimegrom) September 4, 2017

Потому что задержанным полагается адвокат с момента задержания (по законам США). Естественно, никаких адвокатов в море нет — потец (@vtoroimegrom) September 4, 2017

28. ТЕРРИТОРИЯ ПОСОЛЬСТВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕРРИТОРИЕЙ ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ГОСУДАРСТВА. То же самое касается самолётов, кораблей и т.д. — потец (@vtoroimegrom) September 4, 2017

114. "Голубые каски", которые по тв показывают - это не вооружённые силы ООН. У ООН вообще нет своей армии — потец (@vtoroimegrom) September 6, 2017

115. ООН лишь хапает военных из разных стран и отправляет принуждать к миру. Подробности - устав сией замечательной организации — потец (@vtoroimegrom) September 6, 2017

159. Право войны прямо запрещает отдавать приказ "не оставлять никого в живых" — потец (@vtoroimegrom) September 6, 2017

161. Ещё право войны запрещает вероломство, но допускает военные хитрости — потец (@vtoroimegrom) September 6, 2017

162. Например, нацепить красный крест на ящик с оружием - вероломство, а нацепить каску на палку и махать из окопа - военная хитрость — потец (@vtoroimegrom) September 6, 2017

P. S. Шуточные цепочки твитов

1 лайк - 1 картинка с беляшами — Timur Sabirov (@exotic_belyash) September 15, 2017

Один лайк = одна фотография сала — 3й тост за БДСМ™️ (@DFENS3000) September 15, 2017

1 лайк - 1 коммент Пушкова об отношениях с Украиной и США — министр лени (@verschroben_) September 16, 2017

Пушков: Украина воюет против своего народа, как эту операцию ни назовиhttps://t.co/afA9IlGnCe — министр лени (@verschroben_) September 16, 2017

Один лайк - 1 число из последовательности Фибоначчи — я с лефортово (@j0estar) September 15, 2017

1 — я с лефортово (@j0estar) September 15, 2017

3 — я с лефортово (@j0estar) September 15, 2017

8 — я с лефортово (@j0estar) September 15, 2017