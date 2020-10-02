шапито
Вышел новый альбом Монеточки — снова с Витей Исаевым (и Noize MC) Два года ожидания прошли не зря
Источник: Meduza
Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) выпустила второй полноценный студийный альбом — «Декоративно-прикладное искусство». Его можно прослушать в Apple Music, Spotify, «Яндекс.Музыке», «ВКонтакте», Google Play и на других стриминговых площадках.
Над альбомом Монеточка снова работала вместе с Витей Исаевым. Именно он отвечал за звук на пластинке «Раскраски для взрослых», который стал хитом в 2018 году. В записи трека «Коза» поучаствовал Noize MC.