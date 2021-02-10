Певица Монеточка (Лиза Гырдымова) и актер Сергей Бурунов выпустили черно-белый клип на песню «Белые розы» (вернее, на свой кавер композиции «Ласкового мая»).

SonyPicturesRU

Сюжет такой: Монеточка лежит на рояле, поет о любви к розам и танцует под дождем из падающих лепестков. В это время Бурунов в образе бездомного бродит по улице, названивает Монеточке, одетой в подвенечное платье, и танцует с полицейскими у горящих бочек (пока те не задерживают его). Ну а в конце Бурунов просовывает Монеточке розу сквозь сетчатый забор — и все снова танцуют, уже счастливые и свободные.

Клип приурочен к выходу комедии «Родные» по сценарию Жоры Крыжовникова и Алексея Казакова, в которой Бурунов и Монеточка сыграли главные роли — отца и дочки. Герои вместе с другими родственниками отправляются в путешествие по России на Грушинский фестиваль. Премьера картины намечена на 11 февраля.

Трейлер фильма

«Папа из сейфа достал калаш, он говорит, что Крым не наш» Монеточка и Сергей Бурунов снялись в комедии «Родные» по сценарию Жоры Крыжовникова. Вот трейлер

Трейлер фильма

«Папа из сейфа достал калаш, он говорит, что Крым не наш» Монеточка и Сергей Бурунов снялись в комедии «Родные» по сценарию Жоры Крыжовникова. Вот трейлер