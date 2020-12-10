«Папа из сейфа достал калаш, он говорит, что Крым не наш» Монеточка и Сергей Бурунов снялись в комедии «Родные» по сценарию Жоры Крыжовникова. Вот трейлер

Студия Sony Pictures выпустила трейлер комедии «Родные» с Сергеем Буруновым и певицей Лизой Монеточкой в главных ролях. Режиссер — Илья Аксенов («Мир! Дружба! Жвачка!»). Авторы сценария — Жора Крыжовников и Алексей Казаков.

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По сюжету герой Бурунова вместе с семьей отправляется в автомобильное путешествие по России, чтобы исполнить давнюю мечту — сыграть свою песню на Грушинском фестивале.

Но добраться до фестиваля оказывается не так уж и просто, тем более семья постоянно отклоняется от маршрута. Монеточка, к примеру, внезапно попадает на прослушивание к Андрею Григорьеву-Апполонову из «Иванушек International». Песни у нее, правда, своеобразные:

Мама ушла бомжевать в шалаш,

Папа из сейфа достал калаш,

Он говорит, что Крым не наш.

А я говорю, что на-а-аш!

Премьера «Родных» намечена на 11 февраля 2021 года. Фильм снят при поддержке ТНТ и министерства культуры РФ.

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