Монеточка прислушалась к Оксимирону и заглянула в кабачок (как он и просил на новом альбоме!). Но кабачок был с грядки…

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Прошла ровно неделя с выхода альбома Оксимирона «Красота и уродство», который оказался не обманом и не разводкой, а вполне себе настоящей пластинкой из 22 треков. При этом в первой и последней песнях релиза («Хоп-механика» и «Дрейдл» соответственно) звучит голос, подозрительно похожий на Монеточку… Многие даже решили, что это она, но увы, все это оказалось мистификацией. На самом деле это солистка «Аигел» Айгель Гайсина.

Впрочем, сама Монеточка в стороне тоже не осталась. Только отреагировала она на призыв в «Дрейдле», где Оксимирон предлагает «почаще заглядывать в наш безумный кабачок».

Певица восприняла просьбу слишком буквально… и потому вот уже несколько дней под разными предлогами заглядывает в кабачки. Ну те, которые с грядки. Да-да, именно в них.

monetochkaliska

«Окси, я правильно тебя поняла?» — поинтересовалась исполнительница в тиктоке. А появление сиквела тиктока с кабачком прокомментировала так: «Я специально в честь этой строчки купила кабачок, вы реально думали, будет только одно видео?»

monetochkaliska

Мы все это схавали

«Красота и уродство» — красота или уродство? Оксимирон все-таки выпустил альбом. Трек «Рецензия» получился не очень удачным, так что Александр Горбачев написал свою

Мы все это схавали

«Красота и уродство» — красота или уродство? Оксимирон все-таки выпустил альбом. Трек «Рецензия» получился не очень удачным, так что Александр Горбачев написал свою

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