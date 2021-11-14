Дмитрий Киселев проанализировал, что «вытворяли» ноги журналистки на встрече с Путиным. Монеточка вспомнила, что «вытворяли» брови Киселева на интервью Дудю

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Надо признать: умеет «Россия 1» и в особенности ведущий «Вестей недели» Дмитрий Киселев выдать мощную аналитику… завидуем, что уж там! 17 октября в программе вышел сюжет о форуме «Российская энергетическая неделя», прошедшем 13 октября в Манеже. Существенная часть сюжета почему-то была посвящена журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл, которая модерировала пленарное заседание с участием Владимира Путина.

Итак, давайте послушаем мастера: «Чувствуется, что Хедли к встрече с Путиным очень готовилась: на несколько кило похудела <…>, влезла в маленькое черное платье, для удлинения ноги надела лабутены… чего она только не вытворяла ногами!»

На этот сюжет обратила внимание певица Монеточка. Оказалось, что она умеет в аналитику не хуже Киселева. Певица проанализировала тайный смысл одежды, аксессуаров и языка тела телеведущего во время его интервью журналисту Юрию Дудю.

Если вы забыли — вот как это было

Рост цен — это не новость, Путин — лучший правитель. Дмитрий Киселев у Юрия Дудя

Если вы забыли — вот как это было

Рост цен — это не новость, Путин — лучший правитель. Дмитрий Киселев у Юрия Дудя

Видно, что ко встрече с Дудем Киселев очень готовился: он отказался от классических брюк и предпочел им более облегающую модель, которая нарочито демонстрирует все нюансы строения мужских ног. Также Киселев предпочел распахнуть, приоткрыть свой кардиган, не застегивая молнию до конца, и нам остается лишь догадываться, чем обусловлен выбор столь неформального стиля. Детали у Киселева также работали по полной: чего только не вытворяли его брови во время интервью. И напоследок отмечу синие шнурки, цвет которых на языке колористики — цитирую — означает потаенное желание.

Шах и мат, Дмитрий Константинович!

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой