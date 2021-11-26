Графический дизайнер из Москвы решил поддержать «Медузу» — и уже четыре месяца превращает заголовки наших материалов в иллюстрации Они просто прекрасны!
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А отдельное спасибо Александру Васину, графическому дизайнеру из Москвы, который решил поддержать «Медузу» по-своему и запустил челлендж: «Один день — одна новость — одна картинка». Уже четыре месяца он превращает заголовки наших материалов в иллюстрации и публикует их в своем инстаграме с хэштегом #1day1news1pictures.
Самая первая — про нашествие божьих коровок на пляжи Краснодарского края — вышла 29 июля.
С тех пор Васин опубликовал более 100 иллюстраций. Вот несколько работ дизайнера. Сможете угадать, каким событиям они посвящены? Правильные ответы будут ниже.
- «Путин объявил об уходе на самоизоляцию из-за случаев ковида в своем окружении».
- «Двух уроженок Дагестана похитили из казанского шелтера люди в полицейской форме».
- «Двойники Бориса Вишневского, заявившиеся на выборы в Петербурге, подали в избирком фотографии как у оригинала». Двойников раньше звали Алексей Шмелев и Виктор Быков.
- «В Алтайском крае более 120 человек одновременно вышли из „Единой России“».
- «Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить приложение „Навальный“».
- «Один день из жизни российской журналистики» (один нобелевский лауреат и 12 «иностранных агентов»).
- «Китай долго терпел оппозицию в Гонконге, но теперь решил окончательно закрутить гайки».
Вот что сам Васин рассказал «Медузе»:
Я решил поддержать «Медузу», потому, что редакция просила о помощи. Подумал: если вдруг «Медузе» нужны иллюстрации, я могу рисовать их бесплатно. Это не пригодилось, но я уже втянулся, и проект стал моим личным челленджем. Проиллюстрировать я могу, в принципе, любую заметку — но беру новость, которая меня взволновала, по поводу которой у меня есть что сказать. Чтобы не просто «изобразить» написанное в заголовке, а как-то переосмыслить графически, высказать мнение. На одну иллюстрацию уходит примерно час.
Среди любимых работ — «Лось Рашкина», «Кремлевский зубец». Есть картинки, где идея не очень глубокая, но картинки получились символичными — «Красная икра», «Ремень в виде сердца», «Украинский флаг». Есть картинки, в которых разгадка лежит не на поверхности («Кавказ», «Мемориал»), тут расчет на подготовленную публику. А вот лайков больше всего собрала красивая «Курортница».
Заканчивать челлендж еще не собираюсь: рисую, пока нравится. Но горизонт планирования в нашей стране чрезвычайно мал, поэтому прогнозировать что-либо глобальное бессмысленно.