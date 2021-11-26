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А отдельное спасибо Александру Васину, графическому дизайнеру из Москвы, который решил поддержать «Медузу» по-своему и запустил челлендж: «Один день — одна новость — одна картинка». Уже четыре месяца он превращает заголовки наших материалов в иллюстрации и публикует их в своем инстаграме с хэштегом #1day1news1pictures.

Самая первая — про нашествие божьих коровок на пляжи Краснодарского края — вышла 29 июля.

С тех пор Васин опубликовал более 100 иллюстраций. Вот несколько работ дизайнера. Сможете угадать, каким событиям они посвящены? Правильные ответы будут ниже.

Александр Васин

Вот что сам Васин рассказал «Медузе»:

Я решил поддержать «Медузу», потому, что редакция просила о помощи. Подумал: если вдруг «Медузе» нужны иллюстрации, я могу рисовать их бесплатно. Это не пригодилось, но я уже втянулся, и проект стал моим личным челленджем. Проиллюстрировать я могу, в принципе, любую заметку — но беру новость, которая меня взволновала, по поводу которой у меня есть что сказать. Чтобы не просто «изобразить» написанное в заголовке, а как-то переосмыслить графически, высказать мнение. На одну иллюстрацию уходит примерно час.

Заканчивать челлендж еще не собираюсь: рисую, пока нравится. Но горизонт планирования в нашей стране чрезвычайно мал, поэтому прогнозировать что-либо глобальное бессмысленно.

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«Свою футболку потеряла где-то в шкафу. Я случайно!» 12-летняя школьница из Екатеринбурга сделала мерч в поддержку «Медузы». И если это не любовь, то мы не знаем что. Просто ❤️

Наши читатели — ❤️❤️❤️

«Свою футболку потеряла где-то в шкафу. Я случайно!» 12-летняя школьница из Екатеринбурга сделала мерч в поддержку «Медузы». И если это не любовь, то мы не знаем что. Просто ❤️

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой