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«Медуза», я с тобой

Путин объявил об уходе на самоизоляцию из-за случаев ковида в своем окружении

Источник: ТАСС

Президент России Владимир Путин сообщил, что должен перейти на режим самоизоляции из-за случаев заболевания ковидом, выявленных в его окружении.

Из-за перехода на самоизоляцию Путин будет участвовать в саммитах ШОС и ОДКБ, запланированных на 15-17 сентября, по видеосвязи.

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«Медуза», я с тобой
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