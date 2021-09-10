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Путин на встрече с олимпийцами 30 июня 2021 года Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA

Победителей и призеров Олимпиады в Токио посадили на семидневный карантин перед традиционной встречей с президентом России Владимиром Путиным. У них нет возможности полноценно тренироваться, что может сказаться на их подготовке к важным соревнованиям.

О том, что спортсменов отправили на карантин, впервые стало известно из поста олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Ангелины Мельниковой 1 сентября. Глава Минспорта Олег Матыцин на следующий день уверял, что на карантин отправили только золотых медалистов — однако позже стало известно, что и другие призеры тоже проходят карантин, только в менее жестких условиях на базе сборной в Новогорске. Первоначально встреча была запланирована на 10 сентября, однако позже — уже когда спортсмены сидели на карантине — ее перенесли на 11-е число.

Как писало издание Sports.ru, победители Олимпиады содержатся в «Президент-отеле» — там они живут в номерах по одному и не имеют права из них выходить. В Новогорске же, как рассказала двукратная олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина, после двух отрицательных тестов на коронавирус можно ходить в гости и перемещаться по корпусу. Сама Бацарашкина заявила, что считает карантин в «Президент-отеле» «отдыхом», отметив, что стрелки «не привыкли сильно общаться друг с другом в ходе спортивной деятельности».

У меня с собой приставка, телевизор тут есть — поэтому все нормально. Я допрошла «Ведьмака», которого начала еще перед Олимпиадой. Играю в «Метро: Исход», еще думаю насчет Valhalla Assassinʼs Creed, к ней есть одно из интересных дополнений.

В то же время Ангелина Мельникова пожаловалась, что карантин очень сильно помешает подготовке к чемпионату мира, который пройдет с 18 по 24 октября.

«Неделя без тренировок для девушек — практически полный выход из формы. Придется за месяц попробовать собрать себя к ЧМ. Не знаю, что из этого получится. Такого опыта еще не было», — написала Мельникова в сторис в инстаграме. При этом в беседе со Sports.ru она отметила, что не хотела бы отказываться от встречи с президентом, так как это «классное событие, которое возможно не каждый месяц и даже не каждый год».

Я понимаю, что карантин — это во благо, это обязательная мера. Понятно, что в отдельных моментах это может выглядеть абсурдно, но… Так надо — значит, так надо. Если я буду возникать и злиться, меры от этого не изменятся. Я нашла плюсы в карантине. Во-первых, первый раз после Олимпиады я выспалась. Во-вторых, уделила время себе.

Как пишет Sports.ru, многие спортсмены отказались от встречи с президентом, так как у них уже начались соревнования — в частности, это волейболисты, гандболистки, легкоатлетки Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене. Бронзовый призер в прыжках в воду Виктор Минибаев заявил, что не пойдет на встречу с президентом, так как она ему «неинтересна» — по словам Минибаева, ему было важнее съездить в отпуск после соревнований (спортсмен отдыхал за границей и не смог вернуться в Россию к началу карантина).

Накануне Игр в Токио, 30 июня, Путин уже встречался с олимпийцами в Кремле. Тогда о том, что спортсменов отправляли на карантин, не сообщалось. На кадрах официальной видеосъемки видно, что Путин произносил напутственную речь, находясь на значительном расстоянии от спортсменов.

О том, что перед личной встречей с Путиным всех сажают на карантин (тогда он был двухнедельным), впервые написало издание «Проект» в сентябре 2020 года. «Русская служба Би-би-си» весной выяснила, что за время пандемии для людей, контактирующих с президентом, была создана целая система обсервации, на нее были потрачены миллиарды рублей. Примерно тогда же Путин привился вакциной «Спутник V», однако сажать на карантин тех, кто с ним встречается, не перестали — летом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял это «особыми мерами предосторожности в отношении главы государства».

9 сентября Путин встречался в Москве с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. О том, что белорусскому президенту перед встречей с Путиным нужно было сидеть на карантине, не сообщалось.

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