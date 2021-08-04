Олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина прилетела в Омск. Там ее встретил русский народный хор — песней про чеканную монету из ее любимого «Ведьмака»
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Спортсменка Виталина Бацарашкина принесла России на Олимпиаде в Токио сразу три медали — две золотые и одну серебряную. В родном Омске Бацарашкину встретили как полагается: аплодисментами и русским народным хором, исполнившим песню про чеканную монету из сериала «Ведьмак». Сама спортсменка в этот момент стояла в толпе, смеялась и подпевала.
Бацарашкина — большая фанатка «Ведьмака». Она не раз надевала на соревнования ведьмачьи медальоны, в том числе на Олимпиаде в Токио. Тут-то о ее любви к вселенной, придуманной польским писателем Анджеем Сапковским, узнали вообще все!
Бацарашкину поздравили и разработчики «Ведьмака», польская студия CD Projekt RED. В твиттере они пошутили о мечах, которые ведьмак Геральт использует против разных видов противников: «Сталь — для людей, серебро — для чудовищ, золото — для Виталины Бацарашкиной. Поздравляем!»
Фото в анонсе: Ann Wang / Reuters / Scanpix / LETA