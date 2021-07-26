Виталина Бацарашкина надела на соревнования по стрельбе ведьмачий медальон. И принесла России первое золото на Олимпиаде!

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Валерий Шарифуллин / ТАСС / Scanpix / LETA

Виталина Бацарашкина принесла России первое золото на Олимпийских играх в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Во время соревнований Бацарашкина носила медальон школы кота из «Ведьмака», на что обратили внимание фанаты.

На самом деле чемпионка не впервые берет на выступления ведьмачий медальон. К примеру, на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Бацарашкина появилась с накладкой на глаз с ведьмачьей символикой.

А вот цитата из интервью 2017 года:

«Заячьих лапок» на удачу с собой не возила. Просто так получилось, что сейчас талисманом стал брелок «Ведьмак», который я когда-то случайно купила в Ижевске. Он мне понравился. А поскольку я давний фанат этой игры, пришла мысль взять его с собой. И сейчас он со мной на всех соревнованиях.

В инстаграме Бацарашкина постит рисунки героев «Ведьмака»

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