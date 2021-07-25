У России — первое золото на Олимпийских играх. Его выиграла Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета
Источник: Международный Олимпийский комитет
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Россиянка Виталина Бацарашкина выиграла золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпиаде в Токио.
24-летняя Бацарашкина набрала 240,3 балла и установила новый олимпийский рекорд.
Для России золотая медаль Бацарашкиной стала первой с начала турнира. В общей сложности сейчас у команды три медали.