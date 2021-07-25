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Россиянка Виталина Бацарашкина выиграла золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпиаде в Токио.

24-летняя Бацарашкина набрала 240,3 балла и установила новый олимпийский рекорд.

Для России золотая медаль Бацарашкиной стала первой с начала турнира. В общей сложности сейчас у команды три медали.

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