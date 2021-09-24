Германия: готовится распрощаться с Меркель 😢 Меркель: кормит попугаев 🦜 Кто самый милый канцлер в мире?

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Georg Wendt / dpa / AFP / Scanpix / LETA

26 сентября в Германии пройдут очень важные парламентские выборы — после них в стране поменяется канцлер. Ангела Меркель, занимавшая этот пост с 2005 года, уйдет в отставку.

Сейчас Меркель совершает прощальные визиты. В августе она съездила в Россию и Украину. А 23 сентября посетила свой избирательный округ на севере Германии — и сходила в Парк птиц в городе Марлоу.

Там Меркель покормила попугаев, один из которых совершенно беззастенчиво устроился у нее на голове. Возможно, из-за этого Меркель не решилась ближе знакомиться с филином. «Нет, нет. Я отлично справилась с попугаями», — сказала она, наблюдая за филином с безопасного расстояния.

Georg Wendt / dpa / Sipa / Vida Press

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